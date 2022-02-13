Врач оценила связь лишнего веса с антитела к COVID-19

Израильские ученые заявили, что пациенты с ожирением, перенесшие COVID-19, лучше защищены от повторных заражений. Эту информацию для радио Sputnik прокомментировала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ М. В. Ломоносова Зухра Павлова.

Люди с ожирением, переболевшие COVID-19, лучше защищены от будущих заражений по сравнению с пациентами с нормальным весом, передает РИА Новости со ссылкой на исследование израильского медицинского центра "Шиба". Отмечается, что антитела у переболевших пациентов с индексом массы тела 30 или выше, что указывает на ожирение, были выше во все моменты времени по сравнению с пациентами с индексом массы тела ниже 30.

В интервью радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова выразила мнение, что заявление израильских ученых сложно объяснить с медицинской точки зрения.

"Абсолютно непонятное для меня заявление. Всем известно, и статистика многократно это подтвердила, что люди с избыточной массой тела болеют (COVID-19 – ред.) тяжелее, и у них выше риски летального исхода. Поэтому говорить о том, что они более защищены, это странно. Когда человек все время сталкивается с коронавирусной инфекцией и его иммунитет все время подбрасывает антитела, мы называем это "напряженный иммунитет", то есть все время поддерживается высокий уровень антител, и таким образом человек защищен. Но у человека с избыточной массой тела есть еще один фронт воспаления – в жировой ткани, и иммунная система уже находится в перенапряжении, а это всегда ухудшает общее состояние. Поэтому я не могу сказать, что жировая ткань больше защищает. Я думаю, что это неправильная интерпретация или не совсем правильно полученные данные. Дать какое-то логическое медицинское объяснение сложно, это слишком противоречиво", – заключила она.

Исследование израильских ученых будет представлено на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Лиссабоне в апреле.