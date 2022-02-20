Специалист рассказала, как работает назальная вакцина от коронавируса

/COVID-19/

Новая тест-система на иммунитет от коронавируса зарегистрирована в России. Врач-биофизик Нелли Соседова объяснил радио Sputnik принцип ее действия.

В России разработана и зарегистрирована новая тест-система, с помощью которой будут определять иммунитет от коронавируса.

Ее планирую применять в том случае, если человек прививался интроназальной вакциной. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости рассказал , что после ее применения иммунитет к коронавирусу смогут определять не только по анализу крови, станет доступна возможность установить уровень иммунитета с помощью мазка из носа.

Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik объяснила принцип действия такой тест-системы.

"Тест-система, которую разработали сейчас, будет показывать мукозальный иммунитет. Посмотреть, болел ли человек раньше или нет, скорее всего, будет невозможно, как и то, вакцинировался ли он "Спутником V ". Эта тест-система, как я поняла, этого не покажет. Она покажет мукозальный иммунитет и только после интроназальной вакцины, которую разработали. Это специфическая тест-система", – объясняет специалист.

Мукозальный иммунитет – это сложная система взаимодействия врожденных и приобретенных механизмов организма. Он обеспечивается за счет клеток, которые находятся в тканях человека. Упрощенно его можно назвать местным иммунитетом. В частности, интроназальная вакцина – привычный всем спрей для носа – приводит к тому, что мукозальный иммунитет появляется в носу и горле, рассказывает Нелли Соседова.

"Носоглотка – ворота инфекции, поэтому мукозальный иммунитет именно в этом месте нужен человеку. Если там будут повышенные защитные функции, то вероятность того, что вирус проникнет будет ниже. Если провести аналогию с вакциной против гриппа, то такой вакцины было достаточно и внутримышечно ее колоть уже было не нужно", – говорит ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса Минздрав России разрешил в середине октября 2021 года. Препарат и тест-система разработаны в НИЦ имени Гамалеи.