Эпидемиолог высказался о росте доли "стелс-омикрона" в России

В Роспотребнадзоре сообщили о росте доли "стелс-омикрона" в России. Стоит ли опасаться значительного подъема заболеваемости, рассказал в интервью академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.

Практически во всех регионах России уже выявили случаи "стелс-омикрона", и его доля продолжает расти, при этом резкого подъема заболеваемости COVID-19 не ожидается, рассказал РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В интервью радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский выразил мнение, что избежать значительного подъема заболеваемости поможет сильная иммунная прослойка, которая сформировалась в России.

"Трудно точно утверждать, что "стелс-омикрон" не вызовет какого-то подъема заболеваемости, другой вопрос, насколько он может быть выраженным. В настоящее время значительная часть населения переболела и получила вакцинацию, часто неоднократно, некоторые были вакцинированы и потом переболели в легкой форме коронавирусной инфекцией. Это создает довольно сильную иммунную прослойку, вот почему ожидать значительного подъема, связанного с появлением новой разновидности коронавируса, пока не следует", – сказал он.

Эпидемиолог назвал два фактора, которые в данный момент ограничивают распространение вирусов, передающихся воздушно-капельным путем.

"Первый фактор – у нас сейчас гораздо менее оживленная связь и обмен людьми с другими странами, это замедляет проникновение новых субтипов коронавируса на нашу территорию. Второй фактор – мы ожидаем, что в ближайшее время, где-то через месяц, установится совсем хорошая погода, люди будут больше времени проводить на открытом воздухе. Это, конечно, также ограничивает распространение вирусов, передающихся воздушно-капельным путем", – отметил Вадим Покровский.

Риски заразиться коронавирусной инфекцией все еще остаются, продолжил он.

"Я бы советовал тем, кто относится к группам повышенной восприимчивости к вирусу или может ждать более тяжелых последствий заражения, оставаться в маске в общественных местах. Это в первую очередь более пожилые люди, имеющие хронические заболевания", – заключил Вадим Покровский.

Зубова Ольга Анатольевна

Продюсер

Группа продвижения контента

Дирекция вещания на русском языке

МИА «Россия сегодня»

