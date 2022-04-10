Академик РАН: новый штамм коронавируса не опасен для россиян

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В Роспотребнадзоре посчитали неопасным новый штамм коронавируса. Оценку специалистов подтвердил в интервью радио Sputnik эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Новый штамм коронавируса XE, который недавно обнаружили в Великобритании, скорее всего не вызовет нового всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом заявил в беседе с РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, штамм коронавируса XE не обладает сверхуникальными свойствами, способными вызвать новую волну COVID-19.

В интервью радио Sputnik эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский рассказал, что новый всплеск заболеваемости невозможен еще и из-за высокого уровня иммунитета у россиян.

"У каждого нового штамма коронавируса гораздо меньше шансов преодолеть иммунитет, чем у предыдущих. Прошлые штаммы распространялись по России, когда иммунитета вообще не было. Сейчас новым штаммам сложно распространиться. Пишут, что заразность XE будет на 10 процентов выше, но я сильно сомневаюсь. Население обладает иммунитетом, поэтому особой опасности пока не предвидится", – заключил Вадим Покровский.

Зубова Ольга