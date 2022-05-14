 "Упорное снижение". Вирусолог о ситуации с COVID-19 в России

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За сутки в России число госпитализаций с COVID-19 выросло почти на 200 процентов, свидетельствуют данные оперштаба. В интервью ситуацию с коронавирусом оценил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

За последние сутки в России госпитализировали 3353 человека с COVID-19, что на 196,2 процента больше по сравнению с 11 мая, сообщил оперативный штаб в Telegram. Накануне в России госпитализировали 1132 человек с коронавирусом.

В интервью радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил уверенность в том, что такое число госпитализаций – не причина для беспокойства.

"Такие статистические колебания день на день не приходятся, это связано, в том числе, с работой статистических органов. Один день ни о чем не говорит. Идет снижение (заболеваемости COVID-19 – ред.), оно достаточно упорное, но очень медленное, тянуться это будет еще долго. Нельзя исключать какого-то подъема заболеваемости, появления новых вариантов вируса, которые будут более опасны, чем "омикрон", но это маловероятно. Нет оснований сильно беспокоиться о том, что госпитализировали тысячу человек, а сейчас порядка трех тысяч человек. Надо смотреть, какая будет динамика", – считает Анатолий Альтштейн.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»