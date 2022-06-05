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Заслуженный врач РФ назвал позитивные последствия пандемии COVID-19

Как изменилось отношение россиян к своему здоровью за время пандемии COVID-19, рассказал в интервью заслуженный врач РФ, терапевт Юрий Серебрянский.

Пандемия COVID-19 многому научила россиян, считает заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский. Люди стали серьезнее относиться к различным мерам предосторожности, помогающим сохранить здоровье, отметил он в интервью радио Sputnik.

"У многих изменилось отношение к своему здоровью и здоровью близких. Люди стали бдительнее. Поэтому, если случится новый эпизод, новая волна, россияне более серьезно к этому отнесутся в плане соблюдения мер предосторожности", – полагает врач.

Больше внимания стало уделяться вопросам гигиены, продолжил Юрий Серебрянский.

"Люди стали чаще и лучше мыть руки. Раньше и в транспорте, и в переходах можно было увидеть, как человек идет и ест булку грязными руками. Сейчас гигиенический вопрос, мне так кажется, присутствует, и сограждане в этом отношении ведут себя более аккуратно", – такое мнение высказал врач.

Но главный положительный итог борьбы с коронавирусной инфекцией – это формирование у россиян иммунитета к возбудителю COVID-19, добавил он.

"Прежде всего, постковидный эффект положительный – это формирование иммунитета. Правда, его все еще нужно укреплять (с помощью ревакцинации, – ред.), потому что вирус не убит, он мигрирует между людьми разных стран, материков, и возможны новые вспышки", – пояснил Юрий Серебрянский.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»

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Категория: Новости / COVID-19

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