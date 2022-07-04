Депутат оценил вероятность вспышки COVID-19 после снятия ограничений

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Россия снимет ограничения на пересечение границы, которые вводились из-за коронавируса, заявили в Оперштабе. О возможных причинах и последствиях этого решения рассказал в интервью депутат Госдумы Сергей Леонов.

С 15 июля Россия отменяет ограничения на пересечение границы, которые были введены из-за угрозы COVID-19. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в котором участвовала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости. Ограничения действовали с марта 2020 года.

В интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов выразил мнение, что было как минимум три причины снять эти ограничения.

"Снятие ограничений – это своевременная мера. Во-первых, у нас и в соседних странах не наблюдается большое количество случае заболевания COVID-19. Во-вторых, у нас ограничено транспортное сообщение с европейскими странами, поэтому нет смысла держать ограничения, если не такой большой поток людей идет в Россию и через Россию. В-третьих, внутри страны ограничения сняты, поэтому почему бы не убрать их на транспорте", – объяснил Сергей Леонов.

Снятие ограничений на пересечение границы не должно спровоцировать новую волную COVID-19, полагает депутат.

"Бояться снятия ограничений не нужно. Я не думаю, что это решение спровоцирует новую вспышку COVID-19, потому что у нас достаточно большой процент людей с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Вирус внутри страны не распространяется. Если к нам завезут несколько новых случаев COVID-19, то большой роли это не сыграет", – заключил Сергей Леонов в интервью радио Sputnik.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»