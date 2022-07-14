"Вызывает опасения…". Иммунолог о ситуации с COVID-19 в России

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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал все страны вернуть масочный режим на фоне роста числа случаев COVID-19. Как ситуация с коронавирусной инфекцией обстоит в России, рассказал в интервью врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В Всемирной организации здравоохранения призывают все страны мира вернуться к масочному режиму из-за нового всплеска COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным организации, заболеваемость коронавирусом растет минимум в 110 странах.

В интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что санитарно-эпидемиологическая служба России прислушается к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, однако решение о введении масочного режима или иных мер будет приниматься на основе ситуации с COVID-19 в конкретных регионах.

"Санитарное законодательство в России подразумевает, что какие-то ограничения в плане введения противоэпидемических режимов устанавливаются субъектом РФ, то есть главами регионов и главными санитарными врачами данных субъектов. Я думаю, что санитарная служба, санитарные врачи прислушиваются к тому, что говорит ВОЗ, и будут принимать решения совместно с главами регионов на основании рекомендаций и конкретной ситуации, которая происходит именно в их регионе", – сказал он.

На сегодняшний день заметный рост заболеваемости коронавирусом фиксируется только в Москве, добавил врач.

"Общее число заболевших COVID-19 в европейских странах достаточно высокое. Что касается ситуации в России, у нас пока один регион – Москва – вызывает опасения, показывает заметный рост заболеваемости коронавирусом. Пока явного роста госпитализаций не отмечается, тестируются только положительные тесты на коронавирус. Если такой тренд продолжится, по опыту вслед за столичным регионом волна коронавируса может начаться и в регионах", – отметил Владимир Болибок.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/