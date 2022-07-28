Онищенко: омикрон-штамм "кентавр" не лидирует, но в этом есть подвох

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О риске прихода в Россию новой волны коронавируса, а также о мерах профилактики заболевания, рассказал в эфире своей авторской программы академик РАН Геннадий Онищенко.

Какими вариантами коронавируса россияне сейчас заражаются чаще всего, и грозит ли нам очередная волна заболеваемости COVID-19, рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Если взять структуру сегодняшнего распространения, а подъем действительно идет, и мы уже перевалили апрельские высокие показатели по количеству зарегистрированных случаев в день, то лидируют (варианты штамма "омикрон", – ред.) ВА.4 и ВА.5; совсем мало – 2% – это ВА.1; а ВА.2.75 ("кентавр") занимает всего лишь 0,16%. Но в этом есть подвох. Он только начинает солировать, и если он войдет в силу, а он уже набирает эту силу, то мы должны ждать очередной волны", – сказал Геннадий Онищенко в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Он напомнил о необходимости вакцинации и ревакцинации, а также рассказал, кому стоит, не дожидаясь пика заболеваемости, начать использовать средства индивидуальной защиты.

"Носить ли маски? Можно носить, прежде всего, людям в возрасте, у которых есть всякого рода эндокринные заболевания, онкологические заболевания. Тем, у кого есть аллергические заболевания. Никому не помешает маска. Надо надеть маску тем, кто не уверен в своем иммунитете. Если вы уверены, если вы вовремя ревакцинировались, то маску носить не надо", – отметил Геннадий Онищенко.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»