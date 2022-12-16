Патологоанатом назвал "тяжелым бредом" публикацию про "зомби-вирус"

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Коронавирус может продолжать жить в телах умерших людей, как в фильмах про зомби, пишут американские СМИ. Насколько это может быть опасно, рассказал в интервью патологоанатом Александр Эдигер.

Коронавирус может продолжать жить в телах умерших людей и инфицировать всех окружающих, "как в фильмах про зомби", пишет The New York Times. В тексте приводятся данные немецких ученых, что COVID-19 продолжал жить в течение 17 дней после смерти носителя. Такое поведение вируса может стать причиной заражения патологоанатомов, которые обследуют тело человека после смерти, заключает автор текста.

В интервью радио Sputnik патологоанатом Александр Эдигер назвал такие выводы "тяжелым бредом".

"Я очень сильно удивлен вспышкой интереса к теме сохранности вируса в трупах. Тема, которая была поднята The New York Times, была поднята еще в 2020 году и имела очень нелепые последствия. После таких публикаций тогда в значительной части случаев перестали проводить вскрытие трупов в Европе с аргументацией, что это опасно для патологоанатомов. Это абсолютный и тяжелый бред. Те самые вскрытия трупов должны были дать бесценный материал про COVID-19, но время было упущено. По моим оценкам, люди потеряли до полугода исследований", – сказал Александр Эдигер.

Что касается опасности заразиться от погибшего, то она крайне низкая, добавил патологоанатом.

"Население у нас контактирует с трупами умерших от COVID-19? Где? Как? Это нонсенс! Нужно подходить к погибшему от COVID-19, как к погибшему от любого инфекционного заболевания. То есть нужно избегать тесных контактов с умершим во время похорон или обрядов, но не более того", – посоветовал Александр Эдигер в интервью радио Sputnik

Источник: радио Sputnik