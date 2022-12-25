Миллион в день? Почему в Китае растет заболеваемость COVID-19

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В Китае ежедневно выявляют миллион новых случаев заражения COVID-19, пишут СМИ. С чем может быть связана вспышка заболеваемости, рассказал в интервью доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Ежедневно в Китае выявляют миллион новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет Bloomberg. По данным агентства, это крупнейшая вспышка COVID-19 в стране за все время пандемии.

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, что Китай сдерживает процесс распространения вируса, поэтому эпидемиологическая обстановка в стране не улучшается.

"Я уже не раз говорил, что пока все люди на планете не познакомятся с новой версией "омикрона", процесс будет продолжаться. Китай очень усиленно тормозит процесс распространения коронавируса, и там очень большое население. Полтора миллиарда населения, миллион случаев заражения в день? Это будет надолго. Причина в этом, им надо прекратить сдерживать распространение обновленной версии коронавируса, чтобы эпидемиологическая обстановка стала лучше. Он (вирус) не опасен, не вызывает тяжелого течения болезни, по крайней мере у основного контингента людей. Просто можно уделить особое внимание группам риска. Думаю, что в России эта вспышка уже прошла, но мы не знаем, какая именно версия вируса циркулирует сейчас в Китае. Если это новая версия, она может дойти и до России", – сказал он.

Эволюция коронавируса продолжается, и через некоторое время у него может появиться новый хозяин – животное или млекопитающее, заключил Владислав Жемчугов.

Источник: радио Sputnik