В Китае новый всплеск COVID-19. Насколько это опасно для России?

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В Китае произошел новый всплеск заболеваемости COVID-19, выявили 31 656 зараженных, сообщил местный комитет здравоохранения. Масштаб угрозы для жителей КНР и соседних стран оценил в интервью врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Впервые с апреля 2022 года в Китае выявили больше 30 тысяч инфицированных коронавирусом. Об этом говорится в отчете Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения. В четверг, 24 ноября, в стране зафиксировали 31 656 случаев COVID-19.

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что не стоит сильно переживать из-за нового всплеска COVID-19.

"Я думаю, что правильнее говорить не про рост заболеваемости COVID-19 в Китае, а про рост количества выявленных зараженных. Поясню разницу: из этих людей практически никто не болеет, инфекцию у них выявили только по анализам, а не по внешним признакам. Поэтому, я считаю, что никакой опасности ситуация в Китае для местных жителей не представляет", – сказал Владислав Жемчугов.

Для соседних государств, включая Россию, новый всплеск COVID-19 в КНР тоже не очень страшен, продолжил врач.

"Если эта волна COVID-19 выйдет за пределы Китая, то что? Уже несколько волн обновленного вируса прошли по миру, это никак не отразилось на нас. Самый главный показатель – это летальность (уровень смертности среди инфицированных, – ред.). Пока этот вирус не так опасен, но наблюдать за ситуацией в Китае, конечно, нужно, потому что вирус может мутировать и стать более опасным", – предупредил Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Источник: радио Sputnik