 "Человек становится инвалидом": врач предупредил о рисках развития артрита

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В чем коварство артрита, рассказал ревматолог Александр Елонаков.

В медицине под понятием "ревматизм" подразумевается острая ревматическая лихорадка – заболевание, приводящее к поражению разных органов и тканей. Самый распространенный вид – ревматоидные артриты, отметил в интервью радио Sputnik врач-ревматолог Александр Елонаков.

"Толчковый механизм может быть совершенно любой, например, инфекция. Или даже без всяких причин у человека начал болеть и припухать какой-нибудь сустав. И все. Это автоматически становится хроническим заболеванием. И если пациент вовремя не сориентировался, это может привести к разрушению сустава. Со временем человек становится инвалидом, поскольку суставы деформируются и ими невозможно выполнять привычные функции – например, одеться, раздеться, приготовить и принять пищу", – пояснил Александр Елонаков.

Здесь самое главное – вовремя обратиться к врачу, чтобы на ранних стадиях выявить проблему и начать лечение, продолжил ревматолог.

"Диагностика начинается с момента, когда у человека появляются жалобы на боль или припухлость суставов. Как правило, первичный прием – это врач-терапевт, который должен оценить проблему, выявить группу патологии и направить к ревматологу. Дальше мы уже делаем специализированные анализы, рентгеновские снимки или томограммы, уточняем, какой вид артритов, и начинаем лечение", – заключил Александр Елонаков.

Источник: радио Sputnik