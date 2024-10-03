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С какими вирусными инфекциями уже столкнулись россияне, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Сезон простуд открыт. Какие вирусы циркулируют в России этой осенью, в интервью радио Sputnik уточнил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Циркулирующие сейчас вирусы делятся на две группы. Это вирусы, которые уже давно с нами: грипп, аденовирус, риновирус и так далее, даже некоторые коронавирусы, которые мы знаем много лет, задолго до эпидемии COVID-19. Они достаточно легкие. А потом пришел COVID-19, и он не потеснил эти сезонные заболевания, а стал одним из них", – отметил Алексей Аграновский.

По его словам, надо иметь в виду, что любой вирус постоянно меняется и мутирует.

"Направление эволюции SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, было благоприятным для человечества. Он стал более заразным, но менее летальным. Вирус все время меняется. Это связано с процессом воспроизводства генетической информации, заложено в систему. Происходят ошибки – из одного вируса, который вызвал инфекцию, появляется целое облако вариантов. В результате большая часть из них – дохлые, это уродцы, они отсеиваются. Но происходят и отбор, могут появиться подвиды "омикрона", которые частично уходят от тех антител, которые у нас уже были. И штаммы гриппа появляются время от времени новые", – пояснил Алексей Аграновский.

Чтобы снизить риск заражения, профессор рекомендует людям из группы риска по рекомендации терапевта пройти вакцинацию.

Источник: радио Sputnik