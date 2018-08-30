Русфонд собирает неравнодушных людей...

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Внимание, друзья! Богдан Хомяков живет в Краснодаре. Ему 8 месяцев. Но тяжелая болезнь не дает ребенку полноценно развиваться. Диагноз - двусторонняя тугоухость 4-й степени. Мальчику требуется слуховой аппарат. Его стоимость 115 336 руб.

"Богдан родился очень крупным, перенес асфиксию (кислородное голодание. – Русфонд), наглотался околоплодных вод. Врачи роддома положили сына в реанимацию, две недели он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К счастью, организм справился, ребенок начал быстро восстанавливаться, и нас выписали домой. Сейчас Богдан хорошо развивается – активно ползает, уже пробует ходить. Он улыбчивый малыш, радуется, когда слышит песенки, – звук только приходится делать очень громко. Еще в роддоме плановое обследование показало, что у сына снижен порог восприятия звуков. Повторный аудиоскрининг выявил у Богдана тугоухость 4-й степени. Сурдолог рекомендует как можно скорее установить сыну мощные слуховые аппараты, чтобы Богдан учился говорить, развивался наравне со сверстниками. Но за счет государства такие аппараты не предоставляются. Один слуховой аппарат мы смогли купить, второй оплатить нам не по силам – живем на скромную зарплату мужа. Пожалуйста, помогите! - обращается к нам мама Екатерина Хомякова, Краснодар, Краснодарский край.

Главный детский сурдолог Краснодара Светлана Коваленко: «Богдану необходимы сверхмощные многоканальные цифровые слуховые аппараты заушного типа. В данном случае слухопротезирование требуется провести в кратчайшие сроки. Это поможет формированию навыков речи, будет способствовать развитию ребенка».

Как помочь Богдану?

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Богдан Хомяков»).

– Отправить СМС со словом "ДЕТИ" на номер 5542 (МТС, "Мегафон", "Теле 2" или "Билайн") – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.

– Воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно по реквизитам:

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Богдана Хомякова. НДС не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Богдан Хомяков»).

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Источник: Русфонд