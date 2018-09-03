Появился доступ к облачным файлам и папкам без интернета

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Вышла новая версия приложения Диск-О: для Windows с возможностью офлайн-работы. Теперь пользователи смогут работать с файлами и папками из облака даже без подключения к интернету. Оно фактически превращает облака пользователя в жесткие диски. Благодаря этому работать с файлами, хранящимися в облачных сервисах, можно так, будто они находятся на компьютере — а обновленный Диск-О: позволяет это делать даже офлайн.

Приложение может сделать файлы доступными офлайн двумя способами. Во-первых, Диск-О: автоматически выявляет файлы и папки, которые могут понадобиться владельцу, и сохраняет их в памяти устройства. Во-вторых, пользователь может самостоятельно выбрать объекты, которые будут храниться на устройстве и, соответственно, будут доступны без подключения к интернету. Открыть нужный облачный документ или подредактировать презентацию можно в любой момент, даже в самолете.

Объем места, которое будут занимать объекты, доступные для работы в режиме офлайн, пользователь может определить по своему усмотрению. При подключении к интернету файлы синхронизируются, и все изменения, внесенные в документ, сохраняются как в его локальной копии, так и в облачной.

Кроме того, в новой версии приложения Диск-О: реализована возможность выбора места (диска или папки) для хранения системных данных и поддержка прокси-серверов (в версии для Windows). Также интерфейс переведен на английский язык – при необходимости изменить язык можно в настройках.

«Мы стремимся упростить работу с облачными хранилищами, и запуск приложения Диск-О: был большим шагом в этом направлении – он фактически сравнял облака и жесткие диски. А в новой версии пользователи получили возможность работать с файлами и папками, хранящимися в облаке, в режиме офлайн, что обеспечивает принципиально новый уровень комфорта в работе с облачными сервисами», – комментирует Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group.

Диск-О: поддерживает работу со всеми популярными облачными хранилищами: Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск, Google Drive, Dropbox и Box. Приложение делает доступ к хранящимся в них файлах таким же легким, как если бы они находились на устройстве пользователя.

Источник: PR-департамент Mail.Ru Group