На Кубани ждем дожди...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 6 сентября 2018 года:

По Краснодарскому краю: в дневные и вечерние часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20°, местами в предгорьях +12…+17°; днем +27…+32°.

На Черноморском побережье: вечером на участке Анапа-Геленджик местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24°, днем +26…+31°

По Краснодару: без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, в дневные и вечерние часы порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19°, днем +29…+31°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"