На побережье дожди и ветер!

/Экстренная новость/

По данным ГМБ Новороссийск: в период 11 - 12 сентября, местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации связанной с резким ухудшением метеообстановки (подтопления и затопления территорий, падение строительных конструкций, деревьев, оползневые процессы и т.п.) может быть задействована комплексная система экстренного оповещения населения с включением электросирен и сиренно-речевых установок (подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!»).

Следите за сообщениями средств массовой информации: телевидения, радио, электронных СМИ.

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС