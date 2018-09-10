/Экстренная новость/

На побережье дожди и ветер!

По данным ГМБ Новороссийск: в период 11 - 12 сентября, местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации связанной с резким ухудшением метеообстановки (подтопления и затопления территорий, падение строительных конструкций, деревьев, оползневые процессы и т.п.) может быть задействована комплексная система экстренного оповещения населения с включением электросирен и сиренно-речевых установок (подача сигнала «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!!!»).

Следите за сообщениями средств массовой информации: телевидения, радио, электронных СМИ.

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС 

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Категория: Новости / Экстренная новость

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