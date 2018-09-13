Внимание, болельщики!

В адрес ФК "Черноморец" поступило письмо из департамента профессионального футбола Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз" о том, что утверждено время начала матча 1/16 финала "Олимп - Кубка России" сезона 2018/19 годов между командами "Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Москва). Игра пройдет 26 сентября на стадионе "Центральный" в Новороссийске и начнется в 18 часов 30 минут по московскому времени. Продажу билетов планируется начать с 19 сентября. Приводим вашему вниманию график работы касс, расположенных в Северной трибуне стадиона "Центральный":

19, 20, 21 сентября кассы будут работать с 13:00 до 19:00. С 22 сентября кассы будут открываться в 9:00 и работать до 19:00.

Он-лайн продажи билетов не будет.

На билеты на матч "Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Москва) установлены следующие цены:

Северная трибуна - 300 рублей.

Крайние сектора Западной и Восточной трибун - 500 рублей.

Центральные сектора Западной и Восточной трибун - 700 рублей.

Билеты на Южную трибуну согласно регламента соревнований предоставлены болельщикам московского "Спартака" и будут реализовываться через соответствующую службу ФК "Спартак".

Ждем вас на трибунах нашего стадиона!