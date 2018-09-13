Возвращается жара...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 14 сентября 2018 года:

По Краснодарскому краю: ночью и утром местами туман, днем местами кратковременный дождь, гроза. Вечером 14.09 в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, местами по юго-восточным предгорьям +8…+13°; днем +23…+28°, местами до +31°.

На Черноморском побережье: днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах во второй половине дня сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 12-14 м/с, местами 12-17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22°; днем +21…+26°, по югу до +30°.

По Краснодару: Во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18°, днем +26…+28°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"