Прогноз погоды на Кубани на пять дней

/Экстренная новость/

По данным Краснодарского ЦГМС на период 14-19 сентября 2018 года:

14-15 сентября по Краснодарскому краю: 14.09 местами кратковременный дождь, гроза, 15.09 в большинстве районов кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, с переходом на южный, юго-западный 4-9 м/с местами порывы до 13-18 м/с, в районе Новороссийска местами порывы до 23 м/с.

Температура воздуха ночью +15…20°, при прояснении в восточной половине и предгорных районах до +10…+14°; днем 14.09 +25…+30°, 15.09 +21…+26°.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью +15…+20°, в районе Новороссийска 14.09 +22…+27°, 15.09 +19…+24°; днем 14.09 +26…+31°, 15.09 +23…+28°.

По данным ГКУ КК «ТЦМП ЧС» на период 16-19 сентября 2018 года:

16-17 сентября по Краснодарскому краю: в большинстве районов края кратковременные дожди, местами грозы, 16 сентября в южных районах в отдельных пунктах сильные. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный 7-12 м/с, при грозе местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19°, днем +21…+26°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +16…+21°, днем +21…+26°.

18-19 сентября по Краснодарскому краю: 18 сентября местами в северо-восточных и предгорных районах кратковременный дождь. 19 сентября без осадков. Ночью и утром при прояснении местам туман. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, 19 сентября в юго-восточных предгорьях +9…+12°; днем +21…+26°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +14…+19°, днём +22…+27°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"