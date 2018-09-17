Сентябрь дарит теплые дни

/Экстренная новость/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 18 сентября 2018 года:

По Краснодарскому краю: без осадков, лишь вечером 17.09 в предгорьях и горах местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северных направлений 4-9 м/с, в отдельных пунктах порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, местами в предгорьях +4…+9°; днем +21…+26°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, в Новороссийске до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, днем +21…+26°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +23…+25°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"