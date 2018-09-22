На Кубань пришло бабье лето

/Экстренная новость/

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 23 сентября 2018 года:

По Краснодарскому краю: ночью без осадков, в отдельных пунктах туман. Утром и днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь.

Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, на Азовском побережье до 17-19°, местами в юго-восточных предгорьях 6-11°; днем 22-27°.

На Черноморском побережье: днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами 12-14м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 22-27°.

По Краснодару: днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем 24-26°.

На последующие двое суток 24 - 25.09:

По Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в начале и конце периода в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер преимущественно западных направлений 5-10 м/с местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, местами в предгорьях 5-10°; днем 17-22°, в отдельных пунктах по востоку до 24°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами 12-16 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 21-26°.

За прошедшие сутки на водных объектах края, в связи с выпавшими осадками, наблюдались подъемы уровней рек, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Температура воды у берегов Черного моря +23…+25°, Азовского моря +20…+21°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"