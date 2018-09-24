Прогноз погоды на Кубани на 25 сентября

/Экстренная новость/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 25 сентября 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, в предгорных районах с градом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17°, местами при прояснении до +10°; днем +20…+25°, местами в восточной половине до +28°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, при грозе до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19°, днем +20…+25°.

По Краснодару: кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17°, днем +22…+24°.

За прошедшие сутки на водных объектах края значительных изменений не наблюдалось.

Температура воды у берегов Черного моря +22…+25°, Азовского моря +19…+21°.

25 сентября в связи с прогнозируемыми осадками на юго-восточных притоках р.Кубань и реках Черноморского побережья возможны кратковременные подъемы уровней воды.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"