Черное море манит отдыхающих...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 26 сентября 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, преимущественно в южной половине. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+12°, в юго-восточных предгорьях местами +5…+10°; днем +14…+19°.

На Черноморском побережье: 26.09 местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°, днем +16…+21°.

По Краснодару: вечером и ночью кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, вечером порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +17…+19°.

Ночью и утром 26 сентября 2018 года на территории города Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза. Усиление южного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный, местами порывы до 18 м/с.

Температура воды у берегов Черного моря +22…+25°, Азовского моря +20°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"