Внимание! В Новороссийске проводят ремонтные работы!

/Экстренная новость/

Городские службы информируют жителей города-героя Новороссийск о проведении планово-профилактических работ на период с 1 по 5 октября.

№ Наимен предпр. Время отключе ния (длитель ность) Адрес/причина. Принятые меры Плановые на 01.10.2018 1 НЭСК с 11:00 до 14:00 Адрес: ул.Первомайская Причина: ТП-58 РУ-0,4кВ Тех.обслуживание 2 НЭСК с 11:00 до 15:00 Адрес: ул. Козлова, Индустриальная Причина: ТП-83 РУ-0,4кВ Тех.обслуживание 3 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст.Натухаевская, ул.Шоссейная, Чкалова, пер.Горный, Крайний, ул.Суворова, Восточная, Молодежная, Котовского, Медовая Причина: Комплекс работ с 12-ти летней периодичностью. ТП Ра9-326 Плановые на 02.10.2018 1 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: ул.Смоленская, Фисанова, Рубина Причина: ТП-121 РУ-6/0,4кВ Тех.обслуживание 2 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: ул.Волгоградская, Золотаревского Причина: ТП-412(откл ТП-415) 2сш РУ-10кВ Ремонт оборудования 3 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст.Раевская, ул. Нижняя, Колхозная, Садовая, Медведева Причина: Устранение дефектов, подтяжка контактных соединений, техн.освид. ТП Рк8-242 4 Юггаз сервис с 08:00 до 17:00 Адрес: ул. Прибрежная, Пенайская, Лазовая, Волочаевская, пер. Механический, Литейный, Мирный, Апшеронский, Кабардинский, Геленджикский, Ильский, СТ Можевельник, 15 коммунально- бытовых объектов. Причина: проведение работ на газопроводе высокого давления Ду-300 мм. Работы проводит Филиал №10 АО «Газпром газораспределение Краснодар». Повторный пуск газа абонентам будет производится 02 октября 2018г. с 17:00. Плановые на 03.10.2018 1 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: ул.Свободы, Победы Причина: ТП-43 РУ-6/0,4кВ Тех. обслуживание 2 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст.Раевская, ул. Нижняя, Колхозная, Садовая, Медведева Причина: Комплекс работ с 12-ти летней периодичностью. ВЛ-0,4кВ Рк8-242 Плановые на 04.10.2018 1 НЭСК с 11:00 до 15:00 Адрес: п.Мысхако, ул.Крупской, Ленина, Школьная, Парковая, пер. Любимый, Шоссейная, Морская, Приморская, Пограничная. Причина: КРУН-4 РУ-10кВ Ремонт оборудования 2 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: п.Мысхако, ул.Морская Причина: ТП-473 РУ-10/0,4кВ Тех.обслуживание 3 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст.Раевская, ул.Садовая, Грибоедова, Гоголя Причина: Устранение дефектов, подтяжка контактных соединений, техн.освид. ТП Рк8-204 Плановые на 05.10.2018 1 НЭСК с 08:00 до 12:00 Адрес: п.Верхнебаканский, ул. Мира, Солнечная. Причина: ТП-490 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание 2 НЭСК с 13:00 до 15:30 Адрес: п.Верхнебаканский, ул. Мира, Гоголя, Комсомольская, Пушкинская, Орловская Причина: ТП-395 РУ-0,4кВ Тех.обслуживание 3 ЮЗЭС с 08:30 до 15:00 Адрес: ст.Раевская, ул. Славы, С-Петербуржская, Айвазовского, Морская, Новосибирская, Новоселов, Луговая Причина: Комплекс работ с 12-ти летней периодичностью. ТП Рк5-262 1 НЭСК с 08:00 до 12:00 Адрес: п.Верхнебаканский, ул. Мира, Солнечная. Причина: ТП-490 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание

План-график планируемых работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 01.10.2018г.-05.10.2018г.

Дата проведения работ Адрес УК Район 01.10.2018 пр.Дзержинского 219 (180 кв.), 219а (32 кв.) ООО УК «Авангард» ЮР пер. Краснознаменный 2 (60 кв.), 2а (60 кв.), 2б (60 кв.) АО НУК ПР п.Гайдук, ул. Заводская 20 а (9 кв.), 22 а (4 кв.) ООО УК ГУК НР п.Гайдук, ул. Новороссийское ш. 4 (16 кв.), 8 (14 кв.) ООО УК ГУК НР 02.10.2018 п. Верхнебаканский, ул. Микрорайон 10 (24 кв.), 11 (24 кв.), 9 (24 кв.), 8 (24 кв.) ООО УК ГУК НР пер. Мичуринский 2 (35 кв.) ОО УК «Авангард» ЦР пр.Дзержинского 234 (89 кв.) ООО «КубаньЖилУправление» ЮР пр. Ленина 29 (90 кв.), 31 (93 кв.) АО НУК ЦР х. Большие хутора, пер. Майский 10 (2 кв.) Непосредственное управление НР х. Большие хутора, ул.Майская 13 (8 кв.) Непосредственное управление НР с. Абрау Дюрсо, ул.Промышленная 6 (2 кв.) ООО УК ГУК НР 03.10.2018 п. Мысхако, пер.Особенный 5, (20 кв.) Непосредственное управление НР п. Мысхако, ул. Голицына 9, (17 кв.) Непосредственное управление НР п. Мысхако, ул.Ударник 13 (5 кв.), 12 ( 6 кв.) Непосредственное управление НР пер.Днепровский 3 (59 кв.) ООО «Управляющая Организация Новороссийск» ПР пр.Ленина 40 (59 кв.), 40 а (60 кв.) АО НУК ЦР пр.Ленина 51 (60 кв.) ООО «УО Мастер» ЮР пр.Ленина 81 (60 кв.) ТСЖ «Ленина 81» ЮР 04.10.2018 п. Мысхако, ул. Школьная 13, (27 кв.) ООО « РосГосСервис» НР п. Мысхако, ул. Шоссейная 23 (57 кв.) ООО «Жемчужина Мысхако» НР п. Мысхако, ул.Шоссейная 1а (48 кв.) ООО « РосГосСервис» НР ул.Анапское ш.5 (40 кв.), 13 (16 кв.), 1/3 (48 кв.), 6 (72 кв.), 7 (40 кв.), 10 (70 кв.) АО НУК ПР ул.Пролетарская 8 (14 кв.) АО НУК ВР 05.10.2018 ул.Пролетарская 16 (16 кв.) ООО УК ГУК ВР п.Цемдолина, пер. Звонкий 9б (18 кв.) ООО «Черноморская управляющая компания» ПР п.Цемдолина, пер. Староцемесский 18 (109 кв.) ООО «Черноморская управляющая компания» ПР п. Цемдолина, ул. 8-я Щель 30 (12 кв.), 32а (18 кв.), 32б (18 кв.), 32в (12 кв) ООО ЖК «Молодежный» ПР п. Цемдолина, ул.Гагарина 5, (8 кв.) ТСЖ «Цемдолинец 1» ПР п. Цемдолина, ул. Екатерининская 2 (75 кв.) ООО «Дом- Ком» ПР п. Цемдолина, ул. Екатерининская 18 (43 кв.) ООО «Черноморская управляющая компания» ПР

Источник: МБУ "Безопасный город"