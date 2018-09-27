Внимание! В Новороссийске проводят ремонтные работы!
Городские службы информируют жителей города-героя Новороссийск о проведении планово-профилактических работ на период с 1 по 5 октября.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
Плановые на 01.10.2018
|
1
|
НЭСК
|
с 11:00
до 14:00
|
Адрес: ул.Первомайская
Причина: ТП-58 РУ-0,4кВ
Тех.обслуживание
|
2
|
НЭСК
|
с 11:00
до 15:00
|
Адрес: ул. Козлова, Индустриальная
Причина: ТП-83 РУ-0,4кВ Тех.обслуживание
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст.Натухаевская, ул.Шоссейная, Чкалова, пер.Горный, Крайний, ул.Суворова, Восточная, Молодежная, Котовского, Медовая
Причина: Комплекс работ с 12-ти летней периодичностью. ТП Ра9-326
|
Плановые на 02.10.2018
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул.Смоленская, Фисанова, Рубина
Причина: ТП-121 РУ-6/0,4кВ Тех.обслуживание
|
2
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул.Волгоградская,
Золотаревского
Причина: ТП-412(откл ТП-415) 2сш РУ-10кВ
Ремонт оборудования
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст.Раевская, ул. Нижняя, Колхозная, Садовая, Медведева
Причина: Устранение дефектов, подтяжка контактных соединений, техн.освид. ТП Рк8-242
|
4
|
Юггаз
сервис
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Прибрежная, Пенайская, Лазовая, Волочаевская, пер. Механический, Литейный, Мирный, Апшеронский, Кабардинский, Геленджикский, Ильский, СТ Можевельник, 15 коммунально- бытовых объектов.
Причина: проведение работ на газопроводе высокого давления Ду-300 мм.
Работы проводит Филиал №10 АО «Газпром газораспределение Краснодар».
Повторный пуск газа абонентам будет производится 02 октября 2018г. с 17:00.
|
Плановые на 03.10.2018
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул.Свободы, Победы
Причина: ТП-43 РУ-6/0,4кВ Тех. обслуживание
|
2
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст.Раевская, ул. Нижняя, Колхозная, Садовая, Медведева
Причина: Комплекс работ с 12-ти летней периодичностью. ВЛ-0,4кВ Рк8-242
|
Плановые на 04.10.2018
|
1
|
НЭСК
|
с 11:00
до 15:00
|
Адрес: п.Мысхако, ул.Крупской, Ленина, Школьная, Парковая, пер. Любимый, Шоссейная, Морская, Приморская, Пограничная.
Причина: КРУН-4 РУ-10кВ Ремонт оборудования
|
2
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: п.Мысхако, ул.Морская
Причина: ТП-473 РУ-10/0,4кВ
Тех.обслуживание
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст.Раевская, ул.Садовая, Грибоедова, Гоголя
Причина: Устранение дефектов, подтяжка контактных соединений, техн.освид. ТП Рк8-204
|
Плановые на 05.10.2018
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: п.Верхнебаканский, ул. Мира, Солнечная.
Причина: ТП-490 РУ-0,4кВ
Тех. обслуживание
|
2
|
НЭСК
|
с 13:00
до 15:30
|
Адрес: п.Верхнебаканский, ул. Мира, Гоголя, Комсомольская, Пушкинская, Орловская
Причина: ТП-395 РУ-0,4кВ Тех.обслуживание
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 15:00
|
Адрес: ст.Раевская, ул. Славы, С-Петербуржская, Айвазовского, Морская, Новосибирская, Новоселов, Луговая
Причина: Комплекс работ с 12-ти летней периодичностью. ТП Рк5-262
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: п.Верхнебаканский, ул. Мира, Солнечная.
Причина: ТП-490 РУ-0,4кВ Тех. обслуживание
План-график планируемых работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 01.10.2018г.-05.10.2018г.
|
Дата проведения работ
|
Адрес
|
УК
|
Район
|
01.10.2018
|
пр.Дзержинского 219 (180 кв.), 219а (32 кв.)
|
ООО УК «Авангард»
|
ЮР
|
пер. Краснознаменный 2 (60 кв.), 2а (60 кв.), 2б (60 кв.)
|
АО НУК
|
ПР
|
п.Гайдук, ул. Заводская 20 а (9 кв.), 22 а (4 кв.)
|
ООО УК ГУК
|
НР
|
п.Гайдук, ул. Новороссийское ш. 4 (16 кв.), 8 (14 кв.)
|
ООО УК ГУК
|
НР
|
02.10.2018
|
п. Верхнебаканский, ул. Микрорайон 10 (24 кв.), 11 (24 кв.), 9 (24 кв.), 8 (24 кв.)
|
ООО УК ГУК
|
НР
|
пер. Мичуринский 2 (35 кв.)
|
ОО УК «Авангард»
|
ЦР
|
пр.Дзержинского 234 (89 кв.)
|
ООО «КубаньЖилУправление»
|
ЮР
|
пр. Ленина 29 (90 кв.), 31 (93 кв.)
|
АО НУК
|
ЦР
|
х. Большие хутора, пер. Майский 10 (2 кв.)
|
Непосредственное управление
|
НР
|
х. Большие хутора, ул.Майская 13 (8 кв.)
|
Непосредственное управление
|
НР
|
с. Абрау Дюрсо, ул.Промышленная 6 (2 кв.)
|
ООО УК ГУК
|
НР
|
03.10.2018
|
п. Мысхако, пер.Особенный 5, (20 кв.)
|
Непосредственное управление
|
НР
|
п. Мысхако, ул. Голицына 9, (17 кв.)
|
Непосредственное управление
|
НР
|
п. Мысхако, ул.Ударник 13 (5 кв.), 12 ( 6 кв.)
|
Непосредственное управление
|
НР
|
пер.Днепровский 3 (59 кв.)
|
ООО «Управляющая Организация Новороссийск»
|
ПР
|
пр.Ленина 40 (59 кв.), 40 а (60 кв.)
|
АО НУК
|
ЦР
|
пр.Ленина 51 (60 кв.)
|
ООО «УО Мастер»
|
ЮР
|
пр.Ленина 81 (60 кв.)
|
ТСЖ «Ленина 81»
|
ЮР
|
04.10.2018
|
п. Мысхако, ул. Школьная 13, (27 кв.)
|
ООО « РосГосСервис»
|
НР
|
п. Мысхако, ул. Шоссейная 23 (57 кв.)
|
ООО «Жемчужина Мысхако»
|
НР
|
п. Мысхако, ул.Шоссейная 1а (48 кв.)
|
ООО « РосГосСервис»
|
НР
|
ул.Анапское ш.5 (40 кв.), 13 (16 кв.), 1/3 (48 кв.), 6 (72 кв.), 7 (40 кв.), 10 (70 кв.)
|
АО НУК
|
ПР
|
ул.Пролетарская 8 (14 кв.)
|
АО НУК
|
ВР
|
05.10.2018
|
ул.Пролетарская 16 (16 кв.)
|
ООО УК ГУК
|
ВР
|
п.Цемдолина, пер. Звонкий 9б (18 кв.)
|
ООО «Черноморская управляющая компания»
|
ПР
|
п.Цемдолина, пер. Староцемесский 18 (109 кв.)
|
ООО «Черноморская управляющая компания»
|
ПР
|
п. Цемдолина, ул. 8-я Щель 30 (12 кв.), 32а (18 кв.), 32б (18 кв.), 32в (12 кв)
|
ООО ЖК «Молодежный»
|
ПР
|
п. Цемдолина, ул.Гагарина 5, (8 кв.)
|
ТСЖ «Цемдолинец 1»
|
ПР
|
п. Цемдолина, ул. Екатерининская 2 (75 кв.)
|
ООО «Дом- Ком»
|
ПР
|
п. Цемдолина, ул. Екатерининская 18 (43 кв.)
|
ООО «Черноморская управляющая компания»
|
ПР
Источник: МБУ "Безопасный город"
Категория: Новости / Экстренная новость