Лобода взбесила фанатов нескромным снимком в частном самолете
Популярная певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым фото из своей роскошной жизни.
Накануне знаменитость поделилась новым снимком в своем Instagram. На фото Лобода небрежно позирует в кресле частного самолета, закинув ноги на стол.
«1 день и я рядом», — подписала снимок певица.
Эта фраза вместе с загадочным снимком явно заинтриговала поклонников певицы.
Впрочем, многим интернет-пользователям новое фото не понравилось. Комментаторы раскритиковали Лободу за нескромное поведение и заброшенные на стол обутые ноги.
В то же время, нашлись и те, кто искренне порадовался за Лободу и высоко оценил ее стиль.
«Это не роскошь, а необходимость, лучшая!», «Стильно», «Частный самолет это здорово!», «Светик молодец уже на личный самолёт нарубила», — поддерживали певицу другие.
Источник: https://proua.com.ua/posadi-svinyu-za-stol-loboda-vzbesila-fanatov-neskromnym-snimkom-v-chastnom-samolete.html
Категория: Новости / Экстренная новость