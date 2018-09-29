Лобода взбесила фанатов нескромным снимком в частном самолете

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Популярная певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым фото из своей роскошной жизни.

Накануне знаменитость поделилась новым снимком в своем Instagram. На фото Лобода небрежно позирует в кресле частного самолета, закинув ноги на стол.

«1 день и я рядом», — подписала снимок певица.

Эта фраза вместе с загадочным снимком явно заинтриговала поклонников певицы.

Впрочем, многим интернет-пользователям новое фото не понравилось. Комментаторы раскритиковали Лободу за нескромное поведение и заброшенные на стол обутые ноги.

«Мне же можно всё,я же супер звезда», «Некультурная растрепа!!! Невоспитанность!», «Жирно жить не запретишь», «Тюнинг «Богдана»?», «Посади свинью за стол», «Все прекрасно, но где дети? Кто их воспитывает?», — возмущались комментаторы.

В то же время, нашлись и те, кто искренне порадовался за Лободу и высоко оценил ее стиль.

«Это не роскошь, а необходимость, лучшая!», «Стильно», «Частный самолет это здорово!», «Светик молодец уже на личный самолёт нарубила», — поддерживали певицу другие.

Источник: https://proua.com.ua/posadi-svinyu-za-stol-loboda-vzbesila-fanatov-neskromnym-snimkom-v-chastnom-samolete.html