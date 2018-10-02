В России началась первая интернет-перепись населения

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С 1 по 31 октября в стране пройдет Пробная перепись населения – ключевой этап подготовки главного статистического события десятилетия – Всероссийской переписи населения 2020 года. ППН-2018 станет самой необычной и масштабной из ранее проведенных пробных переписей и охватит более полумиллиона человек в десяти пилотных районах.

Главной особенностью стартовавшей Пробной переписи населения является применение различных инновационных подходов, основанных на современных технологиях. «На их основе будет создана система сбора и обработки информации для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Эта система станет одним из компонентов будущего единого общероссийского информационного пространства данных», - заявил заместитель министра экономического развития России Савва Шипов.

На первом, всероссийском этапе Пробной переписи населения – с 1 по 10 октября – все жители России, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru), могут самостоятельно заполнить электронные переписные листы в сети Интернет. До настоящего момента интернет-переписи населения в России не проводились. «Пробная перепись населения необходима для оценки готовности жителей страны участвовать в онлайн-опросе, а также для отработки программного обеспечения грядущей Всероссийской переписи населения», - подчеркнул руководитель Росстата Александр Суринов.

Работы по реализации сервиса электронной переписи населения на портале Госуслуг выполнила РТЛабс, дочерняя компания ПАО «Ростелеком». «Реализация сервиса электронной переписи населения через Единый портал госуслуг является одним из важнейших шагов по переходу на принципиально новый уровень взаимодействия граждан и государства. Цифровые сервисы электронного правительства уже существенно упрощают получение госуслуг и экономят время и средства людей, в том числе жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан. В перспективе инструмент электронной переписи населения можно тиражировать для проведения референдумов и опросов населения», - отметил генеральный директор АО «РТ Лабс» Михаил Бондаренко.

По результатам Пробной переписи населения 2018 года будут предложены пути оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020 года с учетом внедрения технологических новинок, отметил он. «Сведения, полученные в ходе переписей населения, используются для формирования социальной и экономической политики. Кроме того, переписи – это единственный источник сведений о национальном и лингвистическом составе населения страны», - отметил Александр Суринов.

Еще одной технической новинкой ППН-2018 является применение переносных планшетных компьютеров. Их будут использовать при опросах населения переписчики в ряде регионов на втором этапе Пробной переписи – с 16 по 31 октября. Региональный этап охватит 10 пилотных районов общей численностью населения около 550 тыс. человек. Впервые Пробная перепись населения пройдет на труднодоступных территориях России в обычные сроки – в октябре.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 января 2018 г. № 58-р Пробная перепись населения 2018 года пройдет в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муниципальном районе Камчатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий Новгород, поселке городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе Свиблово СВАО г. Москвы и муниципальном округе Княжево г. Санкт-Петербурга.

Источник: Пресс-центр ППН-2018