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Штормовое предупреждение по Черноморскому побережью!

По данным Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю: 2.10 до конца суток, а также в течение суток 3 и 4 октября местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. Над акваторией Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей.

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Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС

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Категория: Новости / Экстренная новость

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