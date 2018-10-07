Абрау-Дюрсо в понедельник без света?

/Экстренная новость/

Городские службы сообщают о том, что жители станицы Натухаевской и села Абрау-Дюрсо, а также базы отдыха урочища Широкая балка будут без света.

Энергетическая компания проводит плановые отключения в связи с производством работ 8 октября текущего года.

№ Наимен предпр. Время отключе ния (длитель ность) Адрес/причина. Принятые меры 1 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: район магазина «Метро». Причина: РП-49 РУ-6 кВ ремонт оборудования. 2 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: ул. Камская 30-32; Герцена 15,17. Причина: ТП-259 РУ-0,4кВ техническое обслуживание. 3 НЭСК с 13:00 до 17:00 Адрес: б/о «Ставрополец», б/о «Лесная сказка». Причина: ТП 252 РУ-10/0,4 кВ ремонт оборудования. 4 ЮЗЭС с 09:00 до 16:00 Адрес: с. Абрау-Дюрсо ул. Октябрьская, Чехова, Толстого. Причина: Приморский СУ устранение дефектов, нумерация опор ВЛ 0.4 кВ от ТП Сл 20-907. 5 ЮЗЭС с 08:30 до 17:00 Адрес: ст. Натухаевская ул. Варениковская, Победы, Карла Маркса. Причина: Раевский СУ устранение дефектов, нумерация опор, ВЛ-0,4кВ Ра1-319.

Источник: МБУ «Безопасный город»