Абрау-Дюрсо в понедельник без света?
Городские службы сообщают о том, что жители станицы Натухаевской и села Абрау-Дюрсо, а также базы отдыха урочища Широкая балка будут без света.
Энергетическая компания проводит плановые отключения в связи с производством работ 8 октября текущего года.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: район магазина «Метро».
Причина: РП-49 РУ-6 кВ ремонт оборудования.
|
2
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Камская 30-32; Герцена 15,17.
Причина: ТП-259 РУ-0,4кВ
техническое обслуживание.
|
3
|
НЭСК
|
с 13:00
до 17:00
|
Адрес: б/о «Ставрополец», б/о «Лесная сказка».
Причина: ТП 252 РУ-10/0,4 кВ ремонт оборудования.
|
4
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 16:00
|
Адрес: с. Абрау-Дюрсо ул. Октябрьская, Чехова, Толстого.
Причина: Приморский СУ устранение дефектов, нумерация опор ВЛ 0.4 кВ от ТП Сл 20-907.
|
5
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Натухаевская ул. Варениковская, Победы, Карла Маркса.
Причина: Раевский СУ устранение дефектов, нумерация опор, ВЛ-0,4кВ Ра1-319.
Источник: МБУ «Безопасный город»
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