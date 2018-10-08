Ушел из жизни Геннадий Попов...

/Экстренная новость/

"Администрация муниципального образования город Новороссийск, городская Дума и общественность с прискорбием сообщают о том, что 7 октября 2018 года после продолжительной болезни на 75 году жизни перестало биться сердце Попов Геннадий Евсегнеевич.

Всю свою жизнь он посвятил служению людям. На всех должностях проявлял незаурядные организаторские способности и волевые качества, позволявшие ему успешно решать сложные задачи. Долгие годы Геннадий Евсегнеевич работал помощником главы нашего города. Много внимания он уделял подготовке кадрового резерва муниципальных служащих, был заместителем председателя кадровой комиссии муниципального образования город Новороссийск. Геннадия Евсегнеевича всегда отличал вдумчивый подход к решению поставленных вопросов, высокое чувство ответственности и принципиальности.

Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах. Прощание с Геннадием Евсегнеевичем пройдет 8 октября в 12 часов в ритуальном зале крематория кладбища Кабазаза в Новороссийске."

Некролог подптсали: глава администрации муниципального образования город-героя Новороссийск И.А. Дяченко, председатель городской думы А.В. Шаталов, депутат Государственной Думы РФ В.И. Синяговский, С.М. Цымбал, А.В. Фонарев, Е.М. Зенин, А.Б. Титов, Н.А. Кохан, Н.Ф. Москалева и другие.

Редакция скорбит вместе с родными и близкими светлого человека.