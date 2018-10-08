Новороссийск ждет три дня без воды!

/Экстренная новость/

Информация для новороссийцев очень актуальная. Необходимо сделать некоторые запасы воды в случае ее отключения на три дня. Ведь в сообщении ЕДДС не указаны временные рамки отсутствия воды в кране.

"В связи с плановыми ремонтными работами на Троицком групповом водоводе в городе-герое Новороссийске возможны перебои в обеспечении населения холодной водой 9, 10 и 11 октября. Об это сообщают городские службы.

Приём заявок на подвоз воды осуществляется по телефонам: 30-98-62, 30-98-61, 30-98-60.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио."(конец цитаты)

Поделитесь новостью с соседями и друзьями

"Безопасный город" распространил более подробную информацию по ограничениям в подачи воды на город. Приводим ее ниже.

"В связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушных линиях электропередач ВЛ 10-кВ на насосных станциях 1-го подъема ГУП КК «Кубаньводкомплекс», МО г. Новороссийск будет снижена подача воды 09.10.2018, 10.10.2018 и 11.10.2018 с 08 часов 30 мин до 16 часов 30 мин на 10%- ежедневно.

В связи с этим возможны перебои в обеспечении холодным водоснабжением население МО г. Новороссийск.

В штатном режиме вода будет подаваться в зоны: №24/Алексино/, №1 /Шесхарис/, № 3/Центральная часть города/ №28 /ул. ц/з Пролетарий/

Предусмотрен подвоз воды населению по заявкам, т. 309-860, 309-861."(конец цитаты)

Источник: Начальник дежурной смены ЕДДС, Руководитель МБУ «Безопасный город»