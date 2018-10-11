Интернет исчезнет 11 октября: мир столкнется с таким впервые

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Интернет-пользователей предупредили о возможном исчезновении всемирной паутины, и это может произойти совсем скоро.

Международная корпорация по управлению доменными именами предупредила о возможных сбоях или даже исчезновение инернета.

Такие сбои могут продолжаться в течение нескольких дней. Дело в том, что на 11 октября запланирована первая в истории полная замена криптографических ключей – защиты системы доменных имен (DNS).

Корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN) нашла некоторые недостатки уже в существующей системе в связи с тем, что киберпреступники, обрабатывая запрос пользователя, направляли его на свою интернет-площадку. Расширение DNS Security Extensions (DNSSEC) призвано решить имеющуюся проблему.

Изначально планировалось, что обновления начнут еще в прошлом году, однако в процессе подготовки стало известно о неготовности большинства операторов. Подобная процедура будет проведена впервые за восемь лет.

В связи с этим большинство пользователей могут столкнуться с проблемами доступа к ряду веб-страниц, услугами которых пользуются на данное время более 750 миллионов людей.

Организация советует операторам перейти на DNSSEC, чтобы избежать неполадок и последующих жалоб.

Источник: https://proua.com.ua/internet-ischeznet-11-oktyabrya-mir-stolknetsya-s-takim-vpervye.html