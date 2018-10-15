Спасатели ищут пропавшего в горах туриста

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15 октября в 16 часов 25 минут с базы Южного спасательного отряда вылетел вертолет МЧС России для организации поиска мужчины, который пропал в районе горы Цахвоа. Как сообщил в МЧС дежурный Кубань-СПАС, к ним информация поступила от туриста, который рассказал, что пропал его знакомый.

По предварительным данным, мужчины выходили на маршрут не вместе, так как пропавший был зарегистрирован в подразделении Кубань-СПАС, как одиночный турист, о регистрации второго, который сообщил о происшествии, информации нет.

Еще 13 октября один из мужчин решил подняться в сторону вершины г. Цахвоа, чтобы найти путь обхода ледника, но обратно в лагерь не спустился. Через сутки его знакомый принял решение вызывать спасателей, но для этого ему понадобилось добраться до кордона егерей, и только сегодня, 15 октября, информация поступила в экстренные службы.

К месту происшествия выдвинулись спасатели Краснополянского подразделения Кубань-СПАС и Южного поисково-спасательного отряда. Также к поиску привлекается авиация МЧС России. На данный момент поиск продолжается.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России