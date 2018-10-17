В республике Адыгея за пособничество автомошенникам задержана помощник судьи

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Очередной канал криминального обогащения за счет страховщиков удалось прикрыть Службе безопасности компании РОСГОССТРАХ совместно со Следственным комитетом России по Республике Адыгея. Преступный сговор так называемых «автоюристов» и помощника судьи Тахтамукайского районного суда позволял злоумышленникам незаконно получать значительные выплаты — установлено, что в течение 2017-2018 годов как минимум в 47 эпизодах помощник судьи преступала закон.

По предварительным оценкам, ущерб, причиненный компании РОСГОССТРАХ, составил более 15 млн рублей.

Помощник судьи Тахтамукайского районного суда, используя свое служебное положение, занималась фальсификацией судебных материалов. Для получения незаконных выплат по решениям суда и исполнительным листам она подделывала подписи судей в материалах по гражданским спорам между страхователями и страховой компанией. Преступные действия сотрудница производила в том числе по предварительному сговору с истцами или их представителями – «автоюристами».

После разоблачения помощника судьи Следственным отделом по Тахтамукайскому району Следственного комитета России по Республике Адыгея в отношении ее были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» по 41 эпизоду и по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» еще по 6 эпизодам. Помощник судьи уже задержана и находится в следственном изоляторе. Ей предъявлено обвинение, и в скором времени уголовное дело будет передано в суд. За совершенные преступления ей грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Впрочем, расследование еще продолжается и с большой долей вероятности можно предполагать, что в деле появятся новые эпизоды.

«К сожалению, в автомошенничество, как в криминальный бизнес, сегодня активно вовлекаются не только «автоюристы», но и сотрудники судов. В Адыгее мы увидели, что подделка документов судебных решений для получения незаконных выплат была поставлена на поток, причем, в большинстве преступных эпизодов имел место предварительный сговор сотрудницы суда и так называемых «автоюристов», — говорит директор Управления экономической и информационной защиты бизнеса Краснодарского филиала компании РОСГОССТРАХ Виктор Головин. — Однако даже такие «хитрые» схемы удается раскрыть, благодаря совместной работе службы безопасности нашей компании с сотрудниками правоохранительных органов».

Источник: филиал ПАО СК «РОСГОССТРАХ»