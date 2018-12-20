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На Кубани сухо и тепло...

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 21 декабря 2018 года:

По Краснодарскому краю: без осадков. Местами туман, ночью и утром местами слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°, при прояснении до -5°; днем +2...+7°.

 

На Черноморском побережье: местами дождь. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°, по югу +4...+9°; днем +5...+10°, по югу до +12...+15°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°, днем +4...+6°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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