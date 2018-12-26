С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 7,05%

/Экстренная новость/

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров Краснодарского края будут проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.

Обращаем внимание, что прибавка к пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии. Если гражданин хочет узнать, какое точно его ждёт повышение, он должен умножить размер своей страховой пенсии на 7,05%.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, с

1 апреля 2019 года будут повышены на 2,4%.

Напомним, что в случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигнет 8 657 рублей, то с 1 января 2019 года ему будет осуществляться федеральная социальная доплата к пенсии до этой величины. Именно такой прожиточный минимум пенсионера на 2019 год установлен Законом Краснодарского края от 30 октября 2018 года № 3882-КЗ.

В августе 2019 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших пенсионеров в 2018 году.

С 1 февраля 2019 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, также будут проиндексированы.

В Новороссийске проживает свыше 82,5 тыс. пенсионеров, продолжают работать – почти 21 тысяча пенсионеров.



с 1 января 2019 года неработающим пенсионерам, живущим на селе и проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, устанавливается повышение в размере 25 процентов фиксированной выплатык страховой пенсии, или 1333 рубля.

Специально обращаться в Пенсионный фонд не требуется. При этом, если гражданин по каким-то причинам не получит «сельскую» прибавку, но считает, что имеет на неё право, и принесёт для этого соответствующие документы в течение 2019 года, перерасчёт ему сделают с 1 января 2019 года.

В случае если пенсионер обратился за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии по данному основанию.

Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми будет устанавливаться повышение размера фиксированной выплатык страховой пенсии, утверждены Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 года № 1440).