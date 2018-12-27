Снежный человек стал виновником ДТП на подмосковной трассе и за его поимку объявлена награда в 300 000 рублей!

/Экстренная новость/

25 декабря около 14:00 на Липкинском шоссе произошла авария, виновником которой, по словам участников ДТП, стал снежный человек. Водитель фуры, перевозивший товары крупной обувной сети, резко затормозил, в результате чего в него врезалась легковушка с тремя девушками, ехавшая следом.

Одна из пассажирок легкового автомобиля стала снимать все происходящее на телефон, но вскоре выяснилось, что экспедитор Ralf Ringer и сам стал жертвой обстоятельств. Когда камеру направили на прилегающий к шоссе лес, неожиданно для всех в объектив попал темный силуэт существа, прячущегося за деревьями.

Отдельно следует отметить, что сотрудники ГИБДД отказались приехать на место событий, поскольку предполагаемый ущерб аварии не превышал 100 тысяч рублей. А то, что участники ДТП находились в состоянии паники и буквально умоляли о помощи, не произвело на сотрудников правоохранительных органов никакого впечатления.

Видео с авторегистратора экспедитора было тщательно изучено, и сомнений в его истории нет. Дорогу действительно перебежало пока не опознанное существо, полностью покрытое шерстью. Чем бы оно ни являлось, пока ясно одно: этот участок дороги небезопасен, и в дальнейшем там могут произойти более серьезные аварии.

Во избежание подобных инцидентов и для понимания реальной ситуации, просим оказать содействие в поиске и поимке «снежного человека».

Любой, кто сможет выяснить, что это было и привести реальные доказательства обнаружения и\или поимки существа, получит награду в размере 300 000 рублей.

Видео с места события

https://www.instagram.com/p/BrzxGUtguRP/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1i587bn3njz45

Сообщение про поимку снежного человека и награде за него размещено в инстаграмме пострадавшей компании

https://www.instagram.com/p/Br43hsLggnj/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=64n7grblun9y

Источник: Dmitriy Trepolsky (Pronline)