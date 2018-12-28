Слово не воробей… Самарская чиновница может лишиться карьеры за совет «завести огород»

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал СМИ разобраться в ситуации с министром социально-демографической и семейной политики Мариной Антимоновой. Ранее она дала совет матерям-одиночкам и малоимущим семьям разводить «сады и огороды», а не просить деньги у государства.

Правда, позже министр извинилась за «некорректное выражение». И, по традиции, обвинила журналистов в том, что фразу выхватили их контекста и растиражировали. Почему региональные чиновники не сдержаны на язык в интервью радио Sputnik объяснил политолог Андрей Колядин.

«Чиновники всегда общались с народом через журналистов, журналисты записывали интервью, и всегда его можно было несколько скорректировать, выбрать наиболее рациональное, мудрое, необидное для людей. А сейчас существует немало коммуникативных каналов, которые требуют общения онлайн. Это очень непросто. Чиновников, которые себя чувствуют хорошо в прямом эфире, единицы. Они по-прежнему считают, что могут общаться с людьми так же, как общаются в чиновничьей среде, со своими коллегами, получающими кратно больше, чем простой люд, и живущими в несколько ином мире. Со временем придет некая рациональность высказываний. вот когда первый, второй, третий, четвертый попадет под информационный скандал, пострадает, с какого-то этапа чиновники начнут следить за своими словами и не говорить то, что говорить не стоит», - отметил политолог.

Источник: https://ria.ru/radio/