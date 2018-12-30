Год Парящего Орла: Гороскоп на 2019 год по славянскому календарю по годам рождения...

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Публикуем славянский гороскоп на 2019 год по годам рождения. Гороскопы нынче в моде. В канун Нового 2019 год по Григорианскому календарю особенно всем хочется знать, что ждёт каждого. Известно, что символом года, по китайскому календарю является Жёлтая Земляная Свинья, а тотемом древнеславянского календаря признан Парящий Орёл. Прогнозами сегодня никого не удивишь, но людей всегда манило будущее. Каким будет 2019 год в целом для всех людей, мы уже говорили. Сегодня лишь прогноз и ожидания для каждого по годам рождения (тотемам).

Славянский гороскоп на 2019 год по годам рождения

Для людей, рождённых под тотемом Парящего Орла, год обещает быть щедрым на события, сама судьба будет у них на посылках. Орлы тверды в своих намерениях, целеустремлённы, с большой силой воли. Дружба для них бесценна и на них можно рассчитывать в трудных ситуациях. Вот неплохо бы научиться орлам управлять своим нравом и тогда всё у них получится.

Представители Темного Соха (Лося) — физически сильны, смелы вселяют уважение и покорность. Они любознательны и движение вперёд — это их стиль. У Тёмного Соха с Парящим Орлом — неплохой тандем, у них много общего и они вполне смогут договориться в этом году. Год для Лосей будет удачным, если удастся переломить гнетущие сомнения по поводу предстоящего выбора.

Активные и любознательные Жалящие Шершни обладают хорошей памятью и интуицией. Уж если возьмутся за дело, всегда доведут его до финала, не важно честными средствами или нет. Шершни, вы можете рассчитывать на повышение по службе и финансовые успехи в наступающем 2019 году. Но для этого чуть умерьте врождённую язвительность и сарказм.

Притаившийся Лют или Волк отличается, как и положено ему по природе, силой и бесстрашием, при этом достаточно мягки и скрытны. Эти качества мало кто и знает из окружающих их людей. Волки довольно часто конспирируются под домашнюю собаку. Доведись кому их «расколоть» — тому спуска не будет. Чтобы достичь успеха в новом году, рекомендуется чаще выступать в роли той самой собаки, демонстрируя лучшие свои качества.

Огненная Векша (Белка) — лукавая попрыгунья-одиночка, рассчитывающая только на себя. Резкие перепады настроения — это её беличья природа. Векши всегда из любой ситуации найдут выход. В 2019 году, белкам выпадет жребий повыситься по службе. И главное при этом: все неудачи следует воспринимать с лёгкостью, извлекая из них уроки.

Жемчужная Щука — представитель водной стихии, как гласит народная мудрость, «всегда выйдет чистым из воды», обойдя все неловкие ситуации. Они спокойны, молчаливы, если вызовете их на откровенность, ничего не скроют. Щуки — один из самых консервативных знаков. В новом году всех Щук ждет благополучие и стабильность. Холостяки при желании могут вступить в брак. И это будет удачный выбор.

Бородатая Жаба является покровителем мудрых от природы и аккуратных людей, рожденных в 1933-1949-1965-1981-1997 годах. Они отличаются бережливостью и аккуратностью. Самые гостеприимные хозяева, которые будут рады любому гостю. Отличительной чертой характера является желание стабильности, не желание перемен и любовь к собственному комфорту. Всегда знают, чего хотят от жизни, и в год Орла могут легко это осуществить.

Дикий (Кабан) Вепрь — представители знака бесстрашны и умны. Они всегда готовы помочь и дать отпор врагу. Если заинтересуются, готовы добиться больших успехов в делах и карьере. В год Орла смогут добиться ошеломляющих результатов, если правильно поставят цель.

Белый Филин — ночные птицы и любители темноты. Спокойные, замкнутые, нередко обладатели экстрасенсорных способностей. Часто становятся писателями-журналистами, художниками. Предпочитают свободу и ночной график работы. Если рядом с ними будет надёжный партнёр, они могут добиться многого. В год Орла их ждет немало сюрпризов.

Шипящий Уж знает и владеет таинством мировой гармонии. Для представителей характерен аналитический склад ума. Успех возможен, если меньше времени будут в расслабленном состоянии, а больше в ритме созидания и творчества.

Крадущийся лис — рождённые под данным тотемом, сумеют добиться цели, если прекратят плести интриги, так свойственные им. Хитрить и лукавить сегодня уже пора отбросить и жить чуть иными стандартами.

Свернувшийся Еж — несмотря на суетливость и шумливость, это всегда верный и надежный друг. Под покровительством Орла легко добьётся успеха в любви. Трепетно относятся к любому делу, за которое берутся, и всегда доводят его до конца. Уходит 2018- звёздный год Ежей, всё что должно было случится-случилось и потому ждать опять подарков судьбы не приходится.

Прядущий (Злой паук) мизгирь — представители этого знака крайне не любят одиночества. Очень нуждаются в тепле и заботе близких. В год Парящего Орла вполне возможны повышения по служебной лестнице, если хватит ума не отказаться от помощи окружающих.

Кричащий петух зарекомендовал себя чуть резковатым, суетливым и поспешным, но это не помешает ему занять руководящие места и добиваться успехов в карьере. Петухи очень любят детей и в целом семья для них — это всё. В 2019 их ждет немало приятных сюрпризов. Если они примут дельный совет от близкого человека, чуть уймут свои эмоции, то могут реализовать свой самый заветный план, который давно вынашивают.

Златорогий Бык (Тур) — это добрые и яркие люди, сумевшие воплотить в себе черты романтизма и практицизма. В 2019 году Тура ждет приятная награда, если он сумеет пойти на компромисс с обстоятельствами.

Огнегривый Конь это честные, смелые, активные люди, их практически никогда нельзя застать дома: они вечно куда-то бегут, что-то решают, Из них получаются путешественники и спортсмены, спасатели и пожарные. В год Орла они смогут наконец добиться цели, к которой идут уже давно.

Итак, друзья, пусть всё хорошее для каждого сбудется, приумножатся удачи и успехи! И сами творите свою судьбу!

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Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/slavyanskij-goroskop-2019.html