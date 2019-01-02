Умер певец и композитор Крис Кельми

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Крис Кельми скончался в Подмосковье в возрасте 63 лет.

Как сообщает StarHit, музыканта нашли в доме без сознания. Медики боролись за его жизнь, но сделать ничего уже не смогли. Его тело доставили в Наро-Фоминский морг.

В агенстве ритуальный услуг отказались давать комментарии, переадресовав все вопросы супруге музыканта. Как сообщил брат покойного, бывшая жена Людмила была последней. кто видел Кельми еще живым. Она навещала его 30 декабря.

Известный певец и композитор, автор хита “Ночное рандеву” Крис Кельми умер 1 января в Подмосковье. Ему было 63 года.

Источник: https://www.kuban.kp.ru/daily/26927.3/3975667/?utm_source=pushkp&utm_medium=referral&utm_campaign=push