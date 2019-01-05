Снег накроет Кубань в ближайшие дни

/Экстренная новость/

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 5-7 января:

по Краснодарскому краю: местами осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в отдельных пунктах сильные. Местами налипание мокрого снега, гололед, ухудшение видимости в осадках и тумане. Ветер ЮЗ, З с переходом на СЗ, С 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, вечером и ночью в отдельных пунктах порывы 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью +3...-2°, при прояснении до -6°; днем -1...+4°, по югу местами до +8°.

На Черноморском побережье: временами осадки, вечером и ночью местами сильные, ночью и утром гололед, налипание мокрого снега. Ветер З, СЗ с переходом на В, СВ 12-14 м/с, ночью и утром порывы 18-23 м/с местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4°; днем +1...+6°, в Туапсе-Сочи до +8°.

По Краснодару: временами осадки, вечером и ночью умеренные, днем слабые. Ветер ЮЗ, З с переходом на СЗ, С 6-11 м/с, вечером и ночью порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1...-1°, днем +2...+4°.

На двое последующих суток 6 – 7 января 2019 года:

по Краснодарскому краю: местами осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в отдельных пунктах сильные. Местами налипание мокрого снега, гололед, ухудшение видимости в осадках 500-1000 м. Ветер СВ, В 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4°, при прояснении до -6°; днем -1...+4°, местами по югу до +7°, 7.01 +1...-4°.

На Черноморском побережье: временами осадки, по югу побережья местами сильные. Ветер СВ 12-14 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске порывы 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°, в районе Сочи 4-9°; днем 5-10°, 7.01 1-6°, в районе Сочи до +9°. По северу побережья температура воздуха ночью -2...+3°, 7.01 0...-5°; днем 2-7° тепла, 7.01 -1...+4°.

До 18:00 6 января 2019 года в горах Краснодарского края свыше 1500 м лавиноопасно.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"