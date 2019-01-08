В России ожидаются аномальные морозы, а на Кубани потепление...

/Экстренная новость/

Синоптики прогнозируют усиление морозов в ближайшие двое суток в регионах Приволжского и Центрального федеральных округов, температура опустится ниже климатической нормы и местами составит минус 24-27 градусов. При этом на Юге России ожидается потепление до ноля градусов, мокрый снег, дожди, в горах Краснодарского края, Кабардино-Балкарии возможна опасность схода лавин.

Аномальное похолодание

В регионах Поволжья резко похолодало 7 января. В Самарской области, по данным регионального ГУ МЧС, в ночные часы столбик термометра опустится до минус 21 градуса. Еще холоднее в Саратовской области, где по сообщению регионального гидрометцентра, местами ожидается до минус 27 градусов. В пресс-службе областного управления МЧС отметили, что среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на девять градусов, похолодание сохранится минимум до 11 января.

Усиление морозов ожидается также в Оренбурге, где в ближайшие сутки, по данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха понизится на 10 градусов и составит минус 22-23 градуса в ночные часы, в дневные - до минус 17 градусов. Изморозь и туман осложнит ситуацию на дорогах региона.

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в ближайшие двое суток на значительной территории Центрального федерального округа. Так, в ночь на 8 января во Владимирской, Костромской областях местами ожидается до минус 24-26 градусов, в Орловской, Рязанской областях - до минус 20-23 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах.

Преобладающая температура воздуха в регионах ЦФО днем 9 января ожидается от минус 18 до минус 11 градусов, ночью - минус 15-22 градуса. Небольшой снег пройдет лишь местами, на дорогах возможна гололедица, отметили синоптики.

Морозы в северных регионах

Морозная погода прогнозируется 8 и 9 января в Ханты-Мансийском автономном округе, что при этом укладывается в климатическую норму. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура в ночь на 8 января опустится до минус 34 градусов, днем столбики термометров покажут до минус 25 градусов, ветер усилится до 15 м/с. В ночь на 9 января ожидается до минус 33 градусов, днем - до минус 27.

По данным гидрометцентра Республики Коми, в рождественскую ночь местами были зафиксированы 30-градусные морозы, в течение ближайших дней ожидается потепление, на юге республики, в Сыктывкаре - до минус 9 градусов. До минус 32 градусов 8 января прогнозируются только в заполярной Воркуте, в приполярной Инте - до минус 25-30 градусов.

"Похолодание ожидается непродолжительным. К концу недели очередной циклон с Атлантики вновь принесет ослабление морозов до минус 10-15 градусов", - отметили синоптики.

В регионах Дальневосточного федерального округа в ближайшие двое суток синоптики прогнозируют сильный ветер. На севере Курильской гряды порывы ветра могут составлять 18-23 м/с, в Камчатском крае ожидается снег, на побережье - метель при ветре 17-22 м/с, на восточном побережье Чукотского автономного округа 8 января, по информации на сайте Гидрометцентра России, скорость ветра может достигать 28-33 м/с, на охотском побережье Магаданской области - 19-24 м/с.

Снегопады и дожди

В Крыму в понедельник было объявлено штормовое предупреждение, в республике прогнозируется сильный мокрый снег и туман, температура воздуха около 0 градусов. Из-за непогоды, по информации госпредприятия "Крымэнерго", перебои с электроснабжением в понедельник возникли в 17 населенных пунктах, в том числе в Керчи, без света остались более 6 тыс. человек.

Режим повышенной готовности в связи неблагоприятными погодными условиями объявлен в Сочи 7 января. До конца суток возможно усиление ветра до 17 м/с, на побережье - дождь, в предгорьях и горах - снег, переходящий в дождь, местами сильные осадки, гроза, на дорогах гололедица. Ожидается подъем уровня воды на реках. "В горной зоне увеличивается риск схода селей малого объема", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

Непогода 7 и 8 января возможна также в регионах Северо-Западного федерального округа. Так, снег, мокрый снег ожидаются в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской областях, в Карелии есть вероятность гололеда, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

Лавины и перекрытие дорог

В горах Краснодарского края выше 1500 метров над уровнем моря начиная с 7 января и до 9 января сохраняется лавинная опасность. Аналогичные погодные условия сложились в горах Кабардино-Балкарии, где вероятность схода лавин, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохранится до вечера 8 января.

В Северной Осетии из-за сильного снегопада и угрозы лавин закрыта Транскавказская автомагистраль, которая соединяет Россию с Южной Осетией. 8 января с 09:00 мск ожидается усиление осадков. Из-за непогоды с 5 января временно закрыта Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию с регионами Закавказья.

Источник: ТАСС