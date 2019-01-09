На ближайшие дни прогноз погоды не радует...

/Экстренная новость/

10 января ожидается переменная облачность, местами осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Местами гололед. Ветер преимущественно ЮВ 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-5°, в предгорных районах до -11°, днем +3...+5°, на Черноморском побережье ночью 0..+4°, днем +8..+11°.

11-12 января - На территории края ожидается усиление южного ветра, с переходом 12.01 на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, 11 января порывы на Черноморском побережье (на участке Новороссийск, Геленджик, Туапсе) до 23 м/с.

В большинстве районов осадки, преимущественно в виде дождя, в горах с мокрым снегом. 12 января в отдельных пунктах (преимущественно южных) сильные осадки (НЯ) (Туапсе до 12 мм., Апшеронск до 9 мм., Сочи до 31 мм., в горах Сочи до 40 мм. за сутки.). Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха ночью +1...+6°, по северной и восточной части края 0...-5°, 12.01 ночью и днем -1...+4°, на Черноморском побережье до +14°.

13 января и ночью 14 января местами в крае осадки в виде дождя и мокрого снега; днем 14 января в большинстве районов края осадки преимущественно в виде дождя, по северу края и в горных, предгорных районах в виде мокрого снега, снега, в южных районах местами сильные (Сочи до 26 мм., Туапсе до 20 мм., Апшеронск до 11 мм., Горячий Ключ до 11 мм. за сутки.). Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер западный, северо-западный с переходом 14 января на юго-восточный, южный 6-11 м/с, порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°; днем: 13 января 0…+5°, 14 января +3…+9°.

Прогноз гидрологической обстановки: 12-14 января 2019 года в связи с прогнозируемыми сильными осадками на юго-западных, юго-восточных притоках реке Кубань и реках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды.

Источник: по данным предоставленным ТЦМП и информ. ресурсов