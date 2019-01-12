Старый новый год: Застолье. Гадание. Прогноз погоды на "наш" праздник...

/Экстренная новость/

Старый новый год отмечают только на территории бывшего Советского Союза. Традиции остались и елку держать до этой ночи в доме. И бокал шампанского поднять. ТВ повторяет новогодние программы, которые под оливье не все помнят и видели. Ну и конечно, традиция гадать. Узнать будущее. А пока представим вам прогноз погоды на 13-14 января, чтобы правильно построить планы:

по Краснодарскому краю: местами осадки в виде дождя, мокрого снега, днем 14 января в большинстве районов дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах налипание мокрого снега, гололед. Ветер западных направлений с переходом на южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°, при прояснении до -5°; днем 13.01. 0…+5°, 14.01. +3...+8°, местами по южной половине до +10°.

На Черноморском побережье: временами дождь, в горах со снегом, в начале и конце периода по югу побережья местами сильный дождь. Ветер преимущественно юго-западный 6-11 м/с, 14.01 порывы 12-17 м/с. Температура ночью +1…+6°, днем 13.01 +4…+9°, 14.01 +7…+12°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"