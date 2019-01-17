Ориентировочный прогноз чрезвычайных ситуаций природного характера на период с 17 по 23 января

/Экстренная новость/

По данным Краснодарского ЦГМС на период с 17 по 19 января 2019 года:

18 января по Краснодарскому краю: ночью и утром местами осадки в виде снега, вечером 17 января местами в юго-восточных районах сильные осадки. Местами туман, гололед, сохранится налипание мокрого снега. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха -2...-7°, при прояснении в северной половине и предгорных районах до -8°...-12°; днем -1...+4°.

На Черноморском побережье: местами осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер южных направлений 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4°, днем +3…+8°.

19 января по Краснодарскому краю: без осадков, лишь днем 19 января местами небольшие осадки. Ветер Ю, ЮЗ с переходом на западный 4-9 м/с, в середине периода местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18 января -1...-6°, местами в крае при прояснении до -7...-10°; 19 января -2...+3°, в юго-восточных предгорьях -5...-10°; днем в северной половине края +1...+6°, в южной +3…+8°, местами до +10°.

На Черноморском побережье: без осадков, лишь 18 января в Туапсинском районе местами слабые осадки, в горной части налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°, днем 18 января +3…+8°, 19 января +7…+12°.

По данным ГКУ КК «ТЦМП ЧС» на период с 20 по 23 января:

20-21 января по Краснодарскому краю: 20 января местами, 21 января в большинстве районов края осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 21 января местами сильные. Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер юго-восточный, южный, с переходом 21 января на западный, северо-западный 5-10 м/с, 21 января порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°; днем 0…+5°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +1…+6°, днём +4…+9°.

22-23 января по Краснодарскому краю: местами осадки в виде мокрого снега, снега. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, в районе Новороссийска порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, в юго-восточных предгорьях при прояснении до -10…-12°, днем -2…+3°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью -3…+2°, днём +1…+6°; на участке Туапсе-Сочи ночью +1…+3°, днем +4…+9°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"