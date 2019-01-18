Гороскоп на 2019 по знакам Зодиака

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Сегодня для вас гороскоп на 2019. Автор его нам не известен, он показался весьма правдивым. Гороскопы давно и плотно вошли в нашу жизнь. Их достаточно много, по годам рождения, авторские по знакам зодиака. Можно как угодно относиться к прогнозам на будущее: глубоко с верой, с ухмылкой и юмором, прочёл-забыл. И всё это будет правильным. Потому что подобный прогноз весьма усреднён, не учитывает индивидуальных данных человека при рождении. И всегда важно помнить, звёзды лишь предполагают, многое в нашей власти, в наших руках и головах.

Гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака

Овен

2019 год начнётся скучно. Ожидания не совпадут с реальными событиями января — ничего интересного практически не будет. Представители знака успеют разочароваться, ведь они возлагали большие надежды на новый год.

Уныние продлится недолго. Уже в феврале 2019 жизнь овна станет более разнообразной. Возможно, именно в этот месяц вы сможете воплотить самую дикую мечту.

Активность продолжится до середины весны 2019. Представителям знака придётся бесконечно решать мелкие проблемы и заниматься десятками дел одновременно до апреля. Звёзды предупреждают, в этот период представителям знака нужно быть внимательнее к поступкам и чувствам близких. Излишняя самостоятельность и пренебрежение чужим мнением могут сильно испортить даже самые крепкие отношения.

Следующие месяцы пройдут ещё более напряжённо — возможны серьёзные потери. Например, овны могут лишиться работы. Передохнуть от проблем получится лишь в начале июня.

2019 год будет кидать вызовы овнам до конца года. Поэтому представителям знака нужно научиться распределять силы и внимание, не забывать о себе и близких. Постарайтесь не концентрироваться на стрессе — займитесь йогой, мыслите позитивно. За этот год вы многому научитесь и найдёте верных союзников.

Телец

Первая половина года пройдёт отлично, но астрологи всё равно советуют снизить ожидания. Январь тоже немного разочарует тельцов — всё будет хорошо, не переживайте, но очень медленно. Чтобы ускорить процессы в личной и профессиональной жизни, проявляйте инициативу.

Февраль 2019 отлично подойдёт для восстановления внутренних сил, учёбы и погружения в работу. Представителям знака нужно больше уделять времени отдыху в последний зимний месяц — весна 2019 обещает быть активной, нужно подготовиться.

С самого начала марта дела у тельцов пойдут заметно лучше — эмоции поутихнут, проснётся деловая хватка. Этой весной тельцам нужно налаживать связи и активно двигаться по карьерной лестнице.

Лето 2019 не принесёт представителям знака особых проблем — получится и поработать, и отдохнуть. Общий фон изменится в августе — появятся ощутимые преграды на пути к цели, но вы всё преодолеете. Правда, придётся потратить немало сил.

Звёзды говорят, что осень 2019 запустит в жизни тельцов процессы и события, истинный смысл которых откроется не сразу. Но удача в этом году на вашей стороне.

Близнецы

Год начнётся с противоречий и небольших проблем, но близнецы смогут повернуть ход событий в нужное русло, если не испугаются трудностей.

Непростое время продлится до февраля, дальше будет легче. Придётся потратить немало сил и нервов, чтобы наладить дела. Астрологи советуют не принимать поспешных решений, учитывать желания близких и грамотно рассчитывать силы.

Первая половина весны 2019 подойдёт для работы и активных действий, причём во всех сферах жизни. Хотите добиться чего-то стоящего? Действуйте.

Лето у близнецов будет жарким во всех смыслах. Дни будут наполнены яркими моментами и событиями. В общем, летом 2019 представители знака получат незабываемые впечатления на всю жизнь.

Как бы весело и беззаботно не было, осенью близнецам лучше притормозить и внимательно посмотреть на свою жизнь. В сентябре астрологи советуют определиться с планами, наметить цели и расставить приоритеты. Вы сможете всё, если будете действовать быстро и уверенно. Доверьтесь интуиции, это многое упростит.

Рак

Астрологи советуют ракам особо не расслабляться в течение новогодних праздников — в январе вам потребуется быть в хорошей эмоциональной и физической форме. Кроме того, после затяжных выходных представителям знака придётся резко погрузиться в рабочие дела.

Весной 2019 всплывут старые ошибки, о которых раки хотели забыть. Однако исправлять былые проступки придётся именно сейчас. Поэтому март и апрель пройдут напряжённо — вы потратите много сил и забудете на время о больших целях.

Хорошая новость — вместе с весной закончатся и проблемы. В период с мая по сентябрь раков ждёт невероятный рост. Возможно, вы получите долгожданное повышение и прибавку к зарплате.

Для того чтобы по максимуму использовать благоприятный период, начните налаживать связи уже сейчас. В будущем именно полезные знакомства помогут преуспеть.

Астрологи предупреждают, 2019 год заставит раков проявить характер — представителям знака часто придётся идти против общего мнения и отстаивать интересы. Однако рядом всегда будут верные друзья и близкие люди, которые помогут.

Лев

2019 год начнётся отлично. Новые возможности, знакомства, приятные встречи и впечатления — всё это продлится до марта.

Звёзды говорят, что весна у представителей знака пройдёт напряжённо. В этот период вам покажется, что весь мир против — стабильности не будет ни на работе, ни дома. Но серая полоса продлится недолго.

Май 2019 станет началом лёгкой и интересной жизни. Перемены к лучшему начнутся с профессиональной сферы — вашу работу отметят и денежно наградят. В июне львы заметят качественные перемены в жизни — возможно, речь идёт о покупке квартиры или машины.

Самые продуктивные месяцы для львов в 2019 году — август, сентябрь, октябрь. Астрологи говорят, что в этот период представители знака почувствуют невероятную внутреннюю силу и уверенность. Причём львы смогут направить энергию во все сферы жизни и преуспеть.

К концу года представители знака почувствуют усталость и апатию. Кроме того, вы можете осознать ошибки, которые уже нельзя исправить. Не исключено, что львы разочаруются в самых близких людях.

Дева

Год Жёлтой Свиньи у представителей знака начнётся неплохо. Если девы приложат достаточно усилий и энергии — они добьются всего. Благоприятный период продлится до апреля 2019. Даже рискованные планы могут принести хороший результат.

С середины весны у дев начнётся достаточно сложное время — придётся много работать, причём старания практически никто не оценит. Напряжение не спадёт до сентября 2019. Астрологи советуют не расслабляться в эти месяцы даже если кажется, что вы почти добились поставленной цели. Неприятность может случиться в самый неожиданный момент.

Несмотря на это, период май-июль будет достаточно радостным. Отдохнуть по-настоящему не получится, но ярких и запоминающихся моментов хватит.

Зато в октябре 2019 дела дев резко пойдут вверх. К тому же ситуация улучшится резко — буквально за пару дней. Особенно заметно улучшения отразятся на деловой сфере — представителям знака предложат новую работу или хорошую должность.

Конец 2019 года лучше посвятить творчеству и активной работе. Все начинания в этот период обречены на успех.

Весы

Астрологи рекомендуют весам хорошо отдохнуть в январе — силы для важных свершений понадобятся после. Уже в феврале начнётся период активной борьбы. Противостоять придётся многому: недоброжелателям, обстоятельствам, страхам, неприятностям — но вы со всем разберётесь. Звёзды советуют не переоценивать силы, излишняя амбициозность приведёт к более крупным проблемам.

Звёзды также рекомендуют не взваливать все заботы на свои плечи — поймите, что вам нужна помощь, и попросите её у близких.

А вот о важных решениях до июня 2019 лучше не думать, особенно если речь идёт о деньгах. Также весам стоит набраться терпения — сейчас всё происходит медленнее, чем хотелось бы.

В середине лета представителей знака ждут приятные приключения — не исключены романтические знакомства и авантюры.

Август 2019 станет началом нового периода — стабильного роста и продуктивности. Придётся много работать до конца года, но ваш труд хорошо оценят. Чтобы быстрее продвигаться к цели, чаще напоминайте себе о конечном результате.

Конечно, неприятности будут, но представители знака всё легко переживут, если не будут строить иллюзий и научатся быстро реагировать.

Скорпион

Скорпионы, ваш 2019 начнётся отлично. Единственное, что может подпортить настроение в январе — это вы сами. Астрологи советуют следить за настроением и перестать сожалеть о прошлом.

Кроме того, новый год начнётся с приличных денежных поступлений. Некоторые представители знака смогут осуществить давнюю финансовую мечту. Возможно, в феврале 2019 вас ждут долгожданные крупные покупки

Весна пройдёт в работе — этот период отлично подходит для решения профессиональных проблем. Может быть, получится сменить работу или получить повышение в должности. В любом случае полезные знакомства пригодятся.

В мае 2019 у скорпионов начнутся трудности. Проблемы будут появляться одна за другой, причём на первый взгляд без всяких на то причин. Ситуацию помогут сгладить быстрая реакция и союзники.

Тем не менее конец года будет не очень весёлым. Скорпионам предстоит исправить много ошибок. Астрологи напоминают, что решение собственных проблем нельзя перекладывать на чужие плечи.

Стрелец

Стрельцы начнут 2019 год с активности и важных дел. В январе представители знака почувствуют невероятную энергию и силу собственной харизмы. Астрологи советуют почаще проявлять инициативу в этот период.

Кроме того, 2019 начнётся с приятных знакомств — люди сами пойдут с вами на контакт. Однако не все придут с добрыми намерениями — здесь пригодится талант стрельцов разбираться в людях.

Тяжёлые времена наступят в марте и продлятся до середины весны 2019. Начнутся трудности на работе — постоянные перепалки с коллегами, проваленные проекты, критика руководства заставят стрельцов усомниться в себе как в профессионале. Чтобы облегчить тяжёлые времена, найдите опору и поддержку — без этого придётся несладко. Кроме того, звёзды напоминают, что большинство проблем и конфликтов решаются простым разговором. Напряжённо работать придётся до августа 2019.

Жизнь стрельцов резко изменится к лучшему уже в сентябре — на горизонте замаячат перспективы, возможности карьерного роста и улучшение финансового положения. Не упустить всё это поможет интуиция.

После наступит спокойное время — у представителей знака будет шанс спланировать будущее и наметить цели на следующие 12 месяцев.

Козерог

В 2019 году козероги будут удивлять не только окружающих, но и себя. Впереди много ярких событий, всё происходит быстро и ситуация может кардинально измениться за день или два. Возможно, в этом году представители знака сделают то, чего никак нельзя ожидать.

Астрологи предупреждают, что первые 3 месяца года козерогам нужно осторожнее доверять людям. Даже самые близкие могут оказывать негативное влияние и поставить вас в безвыходное положение.

В середине весны лучше сосредоточиться на собственных чувствах и желаниях. Разберитесь, что вам нравится, что приносит удовольствие, чем хотите заниматься. Для многих козерогов этот период будет связан с большими переменами в личной жизни.

Лето 2019 пройдёт в целом хорошо, если козероги не будут тревожиться по мелочам и начнут серьёзнее относиться к действительно важным вопросам.

Тревоги улягутся ближе к августу, и представители знака войдут в спокойный рабочий режим. Придётся решать много вопросов и делать несколько дел одновременно, но вы всё сможете и добьётесь результатов, на которые даже не рассчитывали.

Водолей

Год начнётся непросто — с самого начала водолеям придётся мириться с непростыми обстоятельствами. Например, общаться с людьми, которые вам не нравятся. Уйти от проблемы не получится — это только усугубит и без того тяжёлое начало 2019.

Февраль и март пройдут лучше. Житейские радости будут нечастыми, водолеи смогут улучшить финансовое положение. Но астрологи предупреждают — деньги лучше не тратить прямо сейчас, в будущем появится более подходящий момент.

Начало лета 2019 может принести большие изменения в семейную жизнь представителей знака, а в профессиональной сфере всё тихо. Однако сдаваться и плыть по течению нельзя. Если некоторые водолеи хотят построить карьеру или найти новую работу — нужно бороться и трудиться ради цели.

Уже в октябре эмоциональное состояние стабилизируется, настроение улучшится, и мир перестанет казаться серым. Звёзды говорят, что в этот период нужно принимать важные решения и начинать новые проекты. Позже у вас просто не дойдут руки.

Рыбы

Год начнётся сумбурно. Рыбы постараются начать несколько дел одновременно, но в итоге не закончат или всё испортят. Время, конечно, будет потрачено впустую, зато появятся полезные связи и знания.

В этом году рыбам придётся много думать и проводить исследования — ведь впереди ряд очень важных решений. Как бы не хотелось переложить ответственность на других, сделать правильный выбор сможете только вы.

Летом 2019 не получится отдохнуть. Большое количество серьёзных дел, ответственной работы и существенных перемен заставят понервничать.

Август принесёт облегчение, и рыбы успеют немного насладиться летними беззаботными деньками. Они почувствуют силы и решатся на большой шаг — разговор с боссом о прибавке, например. Звёзды предупреждают — несмотря на то что всё получится, потребуются недели.

Осень и зиму 2019 астрологи советуют посвятить чему-то одному — личной жизни или карьере. Рыбам нужно хорошо подумать о планах и грамотно расставить приоритеты.

И помните, что гороскопы лишь предполагают. Всё во власти самого человека.

Источник: https://ozagovorah.ru/put-k-sebe/goroskop-na-2019-po-znakam-zodiaka.html