"Шо, опять?" В Сети высмеяли слова украинского эксперта о войне с Россией

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Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова украинского политтехнолога Дмитрия Раимова о войне с Россией.

Ранее эксперт заявил, что в случае остановки строительства "Северного потока – 2", Россия потеряет возможность транспортировать газ в Европу, а США начнут контролировать газотранспортную систему Украины. По его мнению, подобная ситуация будет представлять для Москвы стратегический риск, и у России якобы "остается только один шаг — война".

Комментаторы обратили внимание, что Украина никак не может определиться со статусом взаимоотношений с Россией.

"Так с кем же они вовсю воюют уже 5 лет?" - съязвил ? @labsyst.

"Шо, опять?", - удивился один из пользователей ВКонтакте.

"Эти "эксперты" явно из одного диспансера", - пошутил Сергей Черновалов.

"Я не эксперт, но могу сказать, как она закончится", - написал Роман Марков.

При этом некоторые все же согласились с рядом утверждений Раимова. "Но своя правда в статье есть - это возможный контроль американцами рынка энергоносителей в Европе, останься украинский транзит безальтернативным", - отметил K. Yuri.? "Лучше бы назвали условия мира", - резюмировал @saima484. Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Украина выступает против строительства, опасаясь потерять доходы от транзита российского газа. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом и не предполагает прекращения транзита топлива через Украину.

Источник: https://ria.ru/20190120/1549624855.html