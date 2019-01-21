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В Керченском проливе загорелись два судна. Есть жертвы...

Два судна "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. Девять погибших.
"Пожар в Керченском проливе на "Канди" и "Маэстро". Флаг Танзании 17 и 14 человек. Индийцы и турки", - заявили в пресс-службе Росморречфлота.

Спасатели подняли из воды тело погибшего моряка с горящего судна в Керченском проливе, еще трое спасены. Информация Росморречфлота.

Предположительно, на одном судне произошел взрыв.

Источник: https://ria.ru/20190121/1549674508.html

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Категория: Новости / Экстренная новость

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