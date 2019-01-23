Глава Минстроя против списания долгов по коммунальным платежам

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Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе правительственного часа в Госдуме 23 января выступил против списания долгов граждан по коммунальным платежам. Депутат от КПРФ Ольга Алимова напомнила министру про «облетевшую всю страну» новость о судебном списании 9,4 млрд руб. долгов населения за газ в Чечне.

«Мы всегда говорим о том, что наши системы жизнеобеспечения работали четко, чтобы была горячая вода. У нас прямо сейчас две крупные коммунальные аварии в стране. Это ведь не от хорошей жизни происходит, а от недофинансирования. Если мы категорически поменяем всю политику платы за коммунальные платежи, последовав политическим сигналам, то, боюсь, та отрасль, за которую я отвечаю, полностью лишится финансирования. И мы можем прийти к кризисным явлениям в ЖКХ», — заявил господин Якушев. Он опасается, что в случае амнистии «платежная дисциплина начнет стремиться к нулю».

Сейчас по всей стране коммунальные долги — 1 трлн руб. Из них более 600 млрд — долги управляющих компаний и жителей. Когда делаются политические заявления о списании долгов надо учитывать, что в следующем году эта сумма может быть уже не 650 млрд, а 1,3 трлн руб!

Министр объяснил, что «когда мы говорим о том чтобы не платить или заморозить тарифы», то должны «четко назвать источники финансирования», чтобы это компенсировать. «А сумма будет очень приличная. И появятся вопросы, на которые мы не найдем ответов», — отметил министр.

Оценку судебному процессу в Чечне он давать не стал: «Если суд принял такое решение, значит есть основания полагать что что-то было нарушено. Но вышестоящая судебная инстанция четко ответит в этой ситуации».

Источник: https://news.mail.ru/economics/36069162/?from=push